В Краснодаре меры поддержки семей мобилизованных автоматически продлят на 2023 год

Семьям мобилизованных краснодарцев не придется переоформлять документы для соцподдержки в 2023 году

Городские меры поддержки семьям мобилизованных краснодарцев автоматически продлят на 2023 год. Переоформлять никакие документы не придется, сообщили в мэрии Краснодара.

К льготам относится бесплатное питание в школах, предоставление детям 50 бесплатных поездок в месяц на транспорте КТТУ, устройство в детский сад вне очереди и перевод детей в ближайшую школу (при наличии мест).

Ранее Юга.ру писали, что дети мобилизованных и добровольцев получат к Новому году по 20 тыс. рублей, а также подарки к празднику. Кроме того, у них будет возможность вне очереди отдохнуть в здравницах Кубани.