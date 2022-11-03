Власти Кубани обещают выплатить детям мобилизованных жителей по 20 тыс. рублей

Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале, дети мобилизованных и добровольцев получат к Новому году по 20 тыс. рублей, а также подарки к празднику. Кроме того, у них будет возможность вне очереди отдохнуть в здравницах Кубани. Удостоенным звания Героя России за выполнение задач в зоне специальной военной операции увеличат единовременную краевую выплату с 30 до 50 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, призванных освободили от налогов на материальную помощь, в Краснодарском крае это 100 тыс. рублей. Также мобилизованные могут поставить на паузу взыскание долгов по кредиту.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул попавшим под мобилизацию гражданам и участникам специальной военной операции в Украине и членам их семей. Тут мы объясняем, как их оформить.

А в начале ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения денежных выплат.