Власти Кубани обещают выплатить детям мобилизованных жителей по 20 тыс. рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Администрация Краснодарского края заявила о дополнительных мерах поддержки мобилизованных, добровольцев и их семей

Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале, дети мобилизованных и добровольцев получат к Новому году по 20 тыс. рублей, а также подарки к празднику. Кроме того, у них будет возможность вне очереди отдохнуть в здравницах Кубани. Удостоенным звания Героя России за выполнение задач в зоне специальной военной операции увеличат единовременную краевую выплату с 30 до 50 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, призванных освободили от налогов на материальную помощь, в Краснодарском крае это 100 тыс. рублей. Также мобилизованные могут поставить на паузу взыскание долгов по кредиту.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул попавшим под мобилизацию гражданам и участникам специальной военной операции в Украине и членам их семей. Тут мы объясняем, как их оформить.

А в начале ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения денежных выплат.

Вениамин Кондратьев Деньги Дети Семья Частичная мобилизация для СВО

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Власти Кубани обещают выплатить детям мобилизованных жителей по 20 тыс. рублей
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