В Краснодарский край за две недели ввезли больше 83 тысяч тонн импортных мандаринов

На территорию Краснодарского края из-за границы привезли 83 249 тонн мандаринов, сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Это цифры за период с 5 по 19 декабря. Цитрусовые везут из четырёх стран — Турции, Абхазии, Египта и Израиля.

Больше всего фруктов доставили из Турции — 66 тыс. тонн, на втором месте Абхазия, оттуда поставили почти 10 тыс. тонн мандаринов. Остальное привезли из Египта и Израиля.

В сравнении — за предыдущие две недели на Кубань привезли 64 100 тонн из трёх стран.

В Россельхознадзоре заявили, что все партии фруктов прошли фитосанитарный контроль.

По данным ИТ-компании «Эвотор», средняя цена за 1 кг мандаринов составила в ноябре 181 рубль, что на 10% больше, чем в прошлом году. Дороже всего традиционные новогодние цитрусовые в Якутии, а дешевле ― в Астраханской области. За год сильнее всего подорожали абхазские мандарины ― на 42%.

На какие ещё продукты поднялась цена и, сколько придётся потратить на новогодний стол, Юга.ру рассказали здесь.