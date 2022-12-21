Проект Уралсиба для малого бизнеса победил в национальной банковской премии

Проект банка Уралсиб победил в национальной банковской премии в номинации «Цифровизация малого бизнеса»

Победителем стал проект «Новые города», который позволяет дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в городах, где отсутствуют отделения банка. В октябре 2022 года пилот проекта запустили в трёх локациях, а в 2023 году Уралсиб планирует тиражировать его по всей России.

Национальную банковскую премию ежегодно присуждают субъектам финансового рынка: международными коммерческим банкам и банкам России, страховым, инвестиционным, брокерским, IT- и IB-компаниям за различные достижения в финансовой сфере. В 2022 году определили лучшие компании финансового и IT-сектора в 21 номинации. Организаторы премии — Ассоциация российских банков и Национальный банковский журнал.

«За первые два месяца проекта в банк привлечено более 200 клиентов, это хорошие цифры! И мы рады, что, помимо бизнес-составляющей проекта, получена высокая оценка его технологичности, которая стала результатом работы команд специалистов из разных подразделений в банке», — отметил руководитель департамента развития и продаж малого бизнеса банка Уралсиб Александр Фатеев.

«Успех любого проекта — это всегда заслуга команды. Наравне с экспертами малого бизнеса и специалистами кросс-функциональных команд банка, необходимо отметить вклад наших технологических партнеров — компании iSimpleLab, на решениях которой построено дистанционное обслуживание в проекте «Новые города», — рассказал руководитель департамента «Цифровой банкинг» банка Уралсиб Сергей Гаврилин.