Проект Уралсиба для малого бизнеса победил в национальной банковской премии

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  • Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Проект банка Уралсиб победил в национальной банковской премии в номинации «Цифровизация малого бизнеса»

Победителем стал проект «Новые города», который позволяет дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в городах, где отсутствуют отделения банка. В октябре 2022 года пилот проекта запустили в трёх локациях, а в 2023 году Уралсиб планирует тиражировать его по всей России.

Национальную банковскую премию ежегодно присуждают субъектам финансового рынка: международными коммерческим банкам и банкам России, страховым, инвестиционным, брокерским, IT- и IB-компаниям за различные достижения в финансовой сфере. В 2022 году определили лучшие компании финансового и IT-сектора в 21 номинации. Организаторы премии — Ассоциация российских банков и Национальный банковский журнал.

Диплом банка Уралсиб

Диплом банка Уралсиб

«За первые два месяца проекта в банк привлечено более 200 клиентов, это хорошие цифры! И мы рады, что, помимо бизнес-составляющей проекта, получена высокая оценка его технологичности, которая стала результатом работы команд специалистов из разных подразделений в банке», — отметил руководитель департамента развития и продаж малого бизнеса банка Уралсиб Александр Фатеев.

«Успех любого проекта — это всегда заслуга команды. Наравне с экспертами малого бизнеса и специалистами кросс-функциональных команд банка, необходимо отметить вклад наших технологических партнеров — компании iSimpleLab, на решениях которой построено дистанционное обслуживание в проекте «Новые города», — рассказал руководитель департамента «Цифровой банкинг» банка Уралсиб Сергей Гаврилин.

Как писали Юга.ру, накопительный счёт от Уралсиба вошёл в топ-10 самых выгодных.

Банки Награды Уралсиб

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