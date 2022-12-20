Курс доллара и евро по отношению к рублю растет. Узнали стоит ли бежать в обменник

Доллар и евро дорожают впервые с начала мая. Что будет дальше

Рубль обвалился?

Не совсем. Утром 20 декабря курс доллара к рублю на Московской бирже превысил 69 рублей, евро — 74 рубля. Это произошло впервые с 11 мая 2022 года, сообщил ТАСС. Рубль начал резко падать по отношению к доллару и евро в понедельник, 19 декабря.

Причины и перспективы.

Главным фактором эксперты называют «слабость нефти». Против российских углеводородов ввели очередные санкции, в том числе установили «потолок цен». Стоимость российской нефти в декабре значительно снизилась. Страна получила меньше экспортных нефтегазовых доходов. Это совпало с ростом геополитических рисков и сезонными покупками валюты населением, отмечает аналитик ПСБ Егор Жильников.

По мнению эксперта, рост доллара в начале недели был скорее спекулятивным. «По мере активизации экспортеров на рынке в преддверии налоговых выплат будет (по крайней мере отчасти) компенсирован к окончанию недельных торгов. Для пары доллар-рубль продолжаем считать целью возвращение к отметке 64,5 руб», — прогнозирует аналитик ПСБ Егор Жильников.

Ещё одной причиной резкого ослабления рубля эксперты видят его необоснованно завышенный курс. Он оказывает негативное влияние на доходы госбюджета и экспортеров.

«Дополнительное давление на рубль оказывает сезонное увеличение спроса на иностранную валюту, свойственное декабрю. Оно обусловлено ростом импорта, а также повышенными бюджетными тратами, которые необходимо осуществить до конца года»,— пишет эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.