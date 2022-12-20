Курс доллара и евро по отношению к рублю растет. Узнали стоит ли бежать в обменник

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Доллар и евро дорожают впервые с начала мая. Что будет дальше

Рубль обвалился? 

Не совсем. Утром 20 декабря курс доллара к рублю на Московской бирже превысил 69 рублей, евро — 74 рубля. Это произошло впервые с 11 мая 2022 года, сообщил ТАСС. Рубль начал резко падать по отношению к доллару и евро в понедельник, 19 декабря.

Причины и перспективы.

Главным фактором эксперты называют «слабость нефти». Против российских углеводородов ввели очередные санкции, в том числе установили «потолок цен». Стоимость российской нефти в декабре значительно снизилась. Страна получила меньше экспортных нефтегазовых доходов. Это совпало с ростом геополитических рисков и сезонными покупками валюты населением, отмечает аналитик ПСБ Егор Жильников.

По мнению эксперта, рост доллара в начале недели был скорее спекулятивным. «По мере активизации экспортеров на рынке в преддверии налоговых выплат будет (по крайней мере отчасти) компенсирован к окончанию недельных торгов. Для пары доллар-рубль продолжаем считать целью возвращение к отметке 64,5 руб», — прогнозирует аналитик ПСБ Егор Жильников.

Ещё одной причиной резкого ослабления рубля эксперты видят его необоснованно завышенный курс. Он оказывает негативное влияние на доходы госбюджета и экспортеров.

«Дополнительное давление на рубль оказывает сезонное увеличение спроса на иностранную валюту, свойственное декабрю. Оно обусловлено ростом импорта, а также повышенными бюджетными тратами, которые необходимо осуществить до конца года»,— пишет эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

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Падение рубля продолжится?

Скорее всего нет. 25 декабря наступает срок уплаты налога на добычу полезных ископаемых. К этой дате большинство экспортеров будут продавать валютную выручку, чтобы оплатить налоги в рублях. Это может помочь российской валюте отыграть часть потерь.

В начале 2023 года, по мнению ряда экспертов, спрос на валюту упадет, а цены на нефть будут расти из-за повышенного зимнего спроса. Это должно помочь укрепиться российскому рублю. Однако в экономику может вмешаться геополитика, что вероятно приведет к ослаблению рубля.

«Это зависит от важных переменных, которые пока что являются неизвестными. Так, реальный эффект от санкций против нефтяного экспорта РФ можно будет оценить только в следующем месяце, к тому же Россия готовится ответить на введенный Западом потолок цен. Характер ответа будет во многом определять глубину снижения нефтяного экспорта из России и тем самым косвенно влиять на котировки «черного золота», — считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. 

Предсказать развитие ситуации в текущих политико-экономических реалиях сложно. Лучшая стратегия — ожидание и мониторинг. Следить за актуальными курсами валют в обменных пунктах Краснодара и последними новостями банковского сектора можно в тематическом разделе на нашем сайте.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что спрос на жилье в новостройках в Краснодарском крае упал на 44%. Эксперты считают, что благодаря продлению льготной ипотеки ситуация может наладиться. 

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