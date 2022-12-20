Уралсиб и официальный дилер Subaru запустили совместную программу автокредитования

Банк Уралсиб запустил новую программу автокредитования совместно с официальным дилером Subaru ООО «Санрайз Групп»

Кредит в рамках программы предоставляется на новые автомобили Subaru, купленные в «Санрайз Групп» в Москве.

Покупатель автомобиля может взять кредит в рамках одного из тарифов с выгодной ставкой: «Subaru Первый» — 1% годовых;

«Subaru Рассрочка» — 0,01% годовых.

Размер ставки не зависит от наличия полисов КАСКО и страхования жизни. Сумма кредита — от 100 тыс. до 4 млн рублей. Первоначальный взнос — от 20%. Срок кредитования — 36 и 60 месяцев. Возможно оформление кредита с остаточным платежом.

Требования к заемщику: гражданин РФ с постоянной регистрацией на территории страны;

возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;

трудовой стаж на последнем месте работы — не менее трех месяцев. Пакет документов для получения кредита: паспорт гражданина РФ;

второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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