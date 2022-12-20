Уралсиб и официальный дилер Subaru запустили совместную программу автокредитования

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  • © фото senivpetro, ru.freepik.com
    © фото senivpetro, ru.freepik.com

Банк Уралсиб запустил новую программу автокредитования совместно с официальным дилером Subaru ООО «Санрайз Групп»

Кредит в рамках программы предоставляется на новые автомобили Subaru, купленные в «Санрайз Групп» в Москве.

Покупатель автомобиля может взять кредит в рамках одного из тарифов с выгодной ставкой:

  • «Subaru Первый» — 1% годовых;
  • «Subaru Рассрочка» — 0,01% годовых. 

Размер ставки не зависит от наличия полисов КАСКО и страхования жизни. Сумма кредита — от 100 тыс. до 4 млн рублей. Первоначальный взнос — от 20%. Срок кредитования — 36 и 60 месяцев. Возможно оформление кредита с остаточным платежом.

Требования к заемщику:

  • гражданин РФ с постоянной регистрацией на территории страны;
  • возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;
  • трудовой стаж на последнем месте работы — не менее трех месяцев.

Пакет документов для получения кредита:

  • паспорт гражданина РФ;
  • второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-5 рейтинга по объемам автокредитования в России.

Автомобили Банки Кредитование Уралсиб Экономика

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