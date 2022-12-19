МТС запустил бесплатные цифровые аудиогиды для автопутешествий по новогоднему Сочи

Маршруты аудиогидов начинаются в Сочи и проходят до курортов Краснодарского края, в том числе до Красной Поляны и Туапсе

Аудиогид до курортов Красной поляны стартует от аэропорта Сочи им. В. И. Севастьянова и включает порядка 33 интересных локаций. Длина маршрута — почти 70 километров. В путешествии пользователи узнают историю Олимпийского парка, увидят стилизованный под замок отель «Богатырь» и символ олимпиады — факел Олимпийского огня. По пути маршрута автомобилисты насладятся видом заснеженных гор, выяснят, откуда можно увидеть жилые резиденции и светодиодный глобус курорта «Газпром», а также доберутся до смотровой площадки в Горной Олимпийской деревне на курорте «Роза Хутор», чтобы оценить красоту и мощь дикой природы Кавказа.

Маршрут аудиоэкскурсии до Туапсе начинается также в аэропорту Адлера и составляет более 100 километров. Слушателей ждут около 30 рассказов про культурные достопримечательности. Они узнают про знаменитый сочинский «Дендрарий» и заброшенный санаторий Орджоникидзе, откуда пошло забавное название района «Мамайка» и какую легенду хранят местные жители про уникальность Волконского дольмена. Ещё гид объяснит, почему аэропорт в Адлере называется сочинским, а вокзал — адлеровским, какой каньон считается одним из красивейших объектов Сочи и другие факты, которых не найти в традиционных путеводителях.

Прослушать аудиогиды можно в мобильном приложении МТС Music. Для этого нужно авторизоваться по номеру телефона или войти в уже созданный аккаунт, в разделе Digital-контент скачать аудиогид и запустить аудиоэкскурсии. В частности, пользователи приложения могут прослушать аудиогиды через сервис CarPlay на экране автомобиля.

В озвучивании гида принимали участие автор проекта «Заброшенная Россия», исследователь и фотограф-документалист Анна Короб и радиожурналист и автопутешественник Георгий Хачатуров.

МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию»: Протестировали приложение на себе

«МТС создает цифровые аудиогиды таким образом, чтобы помочь грамотно спланировать автопоездку и раскрыть колорит и неповторимость нашей малой родины. Важно, что даже жители Краснодарского края смогут узнать для себя из наших аудиогидов что-то новое о городе, в котором бывали не единожды. Это уже не первый наш аудиогид по Большому Сочи: в прошлом году мы разработали мобильную экскурсию по Лазаревскому району. В этом году обновили аудиогид в знаменитом парке «Дендрарий». Мы видим, что подобные проекты востребованы и помогают развитию внутреннего туризма», — сказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

«МТС Music» — мобильное приложение, которое позволяет прослушивать музыку, подкасты и радио, составлять собственные плейлисты и слушать подборки от музыкальных редакторов. Приложение доступно абонентам любого оператора связи.