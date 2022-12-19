В Краснодарском крае техосмотр легковой машины подорожает минимум на 70% в 2023 году
Федеральная антимонопольная служба объявила новую методику расчета тарифов за техосмотр транспорта
В некоторых регионах цена техосмотра не менялась годами. Например, с 2011 года в Краснодарском крае техосмотр легкового автомобиля официально стоил 651 рублей, в Ростовской области — 373 рубля, в Дагестане — 304, в Кабардино-Балкарии — 480, в Чечне — 640. В 2015 году тариф поднимали до 520 рублей в Адыгее и до 510 рублей в Крыму. При этом большинство пунктов техосмотра назначают цены сами — в Краснодарском крае это обычно 1 тыс. рублей.
ФАС объявила 2023-2024 годы переходным периодом. В это время максимальная цена техосмотра в каждом регионе будет рассчитываться умножением нынешней цены на накопленную инфляцию.
После переходного периода максимальный тариф на каждый год будут определять по статистике. В июле каждого года региональные власти должны собирать подтвержденные расходы операторов, в том числе — зарплатные фонды. Если эти данные предоставят менее 50% операторов, ФАС проиндексирует тарифы по инфляции за предыдущий период.
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При этом для легкового автомобиля тариф будет не ниже 913 рублей, для автобусов до 5 тонн — не ниже 1563 рублей, для грузовиков до 3,5 тонн — не ниже 999 рублей. Для мотоциклов — не ниже 321 рубля. Точную цену в регионах установят по постановлениям региональных администраций. Они должны утвердить новые тарифы до 20 декабря.
Изменения не коснутся большинства автовладельцев, поскольку с начала 2022 года техосмотр не нужен, если водитель использует автомобиль или мотоцикл только в личных целях.
Техосмотр останется обязательным для легковых машин или мотоциклов старше четырех лет при постановке на учет, смене владельца или изменении конструкции. Для такси, автобусов и грузовых машин правила техосмотра не изменятся.