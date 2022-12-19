В некоторых регионах цена техосмотра не менялась годами. Например, с 2011 года в Краснодарском крае техосмотр легкового автомобиля официально стоил 651 рублей, в Ростовской области — 373 рубля, в Дагестане — 304, в Кабардино-Балкарии — 480, в Чечне — 640. В 2015 году тариф поднимали до 520 рублей в Адыгее и до 510 рублей в Крыму. При этом большинство пунктов техосмотра назначают цены сами — в Краснодарском крае это обычно 1 тыс. рублей.

ФАС объявила 2023-2024 годы переходным периодом. В это время максимальная цена техосмотра в каждом регионе будет рассчитываться умножением нынешней цены на накопленную инфляцию.

После переходного периода максимальный тариф на каждый год будут определять по статистике. В июле каждого года региональные власти должны собирать подтвержденные расходы операторов, в том числе — зарплатные фонды. Если эти данные предоставят менее 50% операторов, ФАС проиндексирует тарифы по инфляции за предыдущий период.