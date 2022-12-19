ЕвроХим-БМУ стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

Предприятие «ЕвроХим-БМУ» победило во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» 2022 года в номинации «Продукция производственно-технического назначения»

На конкурсе «ЕвроХим-БМУ» представил один из основных видов своей продукции — минеральное удобрение «Аммофос марка 12:52», признанное экспертной комиссией высококачественным товаром отечественного производства.

«Поскольку на рынке удобрений в России приходится конкурировать с очень достойными соперниками, мы благодарны конкурсу за возможность отличиться и доказать, что наш продукт по качеству один из лучших в России», — поделилась начальник отдела системы менеджмента, сертификации и контроля качества «ЕвроХим-БМУ» Тамара Черненко.

Основная цель конкурса  «100 лучших товаров России» — повышение доверия потребителей к отечественным товарам и содействие повышению конкурентоспособности реального сектора российской экономики, наполнению внутреннего рынка страны инновационными, высококачественными, экологичными и безопасными товарами отечественного производства.

Мероприятие проходит ежегодно при поддержке межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Как писали Юга.ру, «ЕвроХим» стал лауреатом конкурса корпоративной благотворительности.

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