Автошколы Краснодара поднимут цены на обучение до 30%
В автошколах Краснодарского края обучение на водительские права станет дороже на 15-30%
В РФ автошколы поднимут стоимость обучения с 1 января 2023 года. Их сотрудники объясняют подорожание ростом цен на аренду, машины, автозапчасти и топливо. В Краснодарском крае цена поднимется на 15-30%.
В 2022 году в большинстве краснодарских автошкол обучение на категорию B стоило от 40 до 50 тыс. рублей. 1 января цена увеличится до 55-60 тыс. рублей. В некоторые автошколы Краснодара еще можно записаться по прежней цене.
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Обучение на водительские права подорожает и в крае, но не так резко. Владелец автошкол анонимно рассказал «Ъ-Кубань», что в Кропоткине цена вырастет с 42 до 45 тыс. рублей в феврале, а к маю поднимется до 48 тыс. В Гулькевичах обучение вождению сначала подорожает с 40 до 43 тыс. рублей, а весной — до 46 тыс.
«При этом количество желающих получить водительское удостоверение не уменьшается. Последние три года тенденция роста стоимости обучения не показывает динамики падения количества учеников автошколы», — добавил собеседник издания.
В 2022 году некоторые россияне продолжают считать водительские права «не женским делом».