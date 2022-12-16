Автошколы Краснодара поднимут цены на обучение до 30%

В автошколах Краснодарского края обучение на водительские права станет дороже на 15-30%

В РФ автошколы поднимут стоимость обучения с 1 января 2023 года. Их сотрудники объясняют подорожание ростом цен на аренду, машины, автозапчасти и топливо. В Краснодарском крае цена поднимется на 15-30%.

В 2022 году в большинстве краснодарских автошкол обучение на категорию B стоило от 40 до 50 тыс. рублей. 1 января цена увеличится до 55-60 тыс. рублей. В некоторые автошколы Краснодара еще можно записаться по прежней цене.