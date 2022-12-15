В Краснодаре появятся две особо охраняемые природные территории

Лес расположен вблизи СНТ «Берег Кубани ВНИИ риса», его площадь более 155 тыс. кв. метров. В его пределах могут обитать порядка 800 видов беспозвоночных животных, 5 видов земноводных и 7 видов пресмыкающихся, больше 60 видов птиц и 20 видов млекопитающих. Флора тоже достаточно разнообразна: тополя, ивы, клёны, лжеакации, фиалки, крапива, тростник и лиана.

Так решили депутаты городской Думы по итогам экологического обследования участков. Новый статус позволит сохранить природный комплекс, ландшафт и биологическое разнообразие территорий.

Озеро розовых краснокнижных лотосов находится у изгиба русла реки Кубань, вдоль Елизаветинского шоссе между СНТ «Лотос» и посёлком Белозёрным. Площадь — около 475 тыс. кв. метров. Там обитают каравайки, утки, цапли, стрекозы.

Ранее по поручению главы региона Кондратьева статус особо охраняемых природных территории (ООПТ) регионального значения присвоили Болгарскому острову и Киргизским плавням вблизи микрорайона Гидростроителей. Положение налагает запрет на все виды деятельности в этой зелёной зоне — строительство объектов любого назначения.

Ранее статусы ООПТ Краснодара получили скверы «Пограничников», им. Дружбы народов, им. Жукова, «Екатерининский», «Майский», «Лазурный», бульвары «Платановый», «Александровский», «Тюляевский» и «Мариинский», рекреационные зоны «Большой остров» и «Остров Масленицы».

Таким образом, включая две новые зоны, общая площадь ООПТ на территории кубанской столицы составит порядка 300 гектаров.