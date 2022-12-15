В Краснодарском крае два человека погибли в лобовом ДТП

По предварительным данным, около 17:30 «ВАЗ-21099» ехал по трассе Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная в сторону станицы Петропавловской. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с «БМВ Х7».

В результате 36-летний водитель отечественного автомобиля и его 34-летняя пассажирка скончались на месте. Обстоятельства ДТП уточняются, сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД.