В Краснодарском крае два человека погибли в лобовом ДТП

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Курганинском районе 14 декабря произошло смертельное ДТП

По предварительным данным, около 17:30 «ВАЗ-21099» ехал по трассе Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная в сторону станицы Петропавловской. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с «БМВ Х7».

В результате 36-летний водитель отечественного автомобиля и его 34-летняя пассажирка скончались на месте. Обстоятельства ДТП уточняются, сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД.

Как писали Юга.ру, на трассе Краснодар — Верхнебаканский водитель легкового автомобиля выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. Двое человек госпитализировали.

ДТП Курганинский район смерть

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