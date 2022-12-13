В Анапе больной умер на улице по пути в медцентр

В телеграм-каналах днем 13 декабря сообщили, что на улице Владимирской около медцентра лежал труп. Рядом с ним — костыли и пятна крови.

В пресс-службе ОМВД Анапы сообщили, что погибшему было 57 лет. Мужчина шел в больницу под присмотром дочери, ему стало плохо, он упал и начал задыхаться. Очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи, но к их приезду он скончался. По предварительным данным, у мужчины была онкология.