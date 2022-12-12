Рейс Москва-Сочи стал самым популярным авиаперелётом года

Россияне в 2022 году чаще всего летали из Москвы в Сочи. По сравнению с 2021 годом доля этого направления выросла на 1,2% и составила 6,6% среди всех внутренних перелетов, сообщил сервис Туту.ру.

Аналитики сервиса отметили, что в 2021 году это направление было на втором месте, а лидерство было у маршрута Москва — Симферополь, недоступного в этом году. За счет этого выросла доля перелетов в Сочи.

«Закрытие ряда южных аэропортов привело к сокращению объемов продаж в марте-апреле, но потом поток перешел на соседние аэропорты: Минеральные Воды, Сочи. Многие путешественники комбинировали разные варианты транспорта — например, прилетали в Сочи, а дальше добирались до места отдыха на автобусе или на поезде», — добавили в компании.

По статистике, средний чек билета из Москвы в Сочи и обратно составил 12 тыс. 645 рублей. Больше всего перелетов совершили с июня по сентябрь, а самым малоактивным месяцем был апрель.

Также в числе востребованных маршрутов оказались Москва — Минеральные Воды, Санкт-Петербург — Сочи и Москва — Махачкала.

Как писали Юга.ру, после закрытия южных аэропортов у инвесторов появился интерес к реконструкции аэропорта в Сухуме. Для обеспечения пассажиропотока в 1,5 млн человек в год в аэропорт нужно вложить не менее 10 млрд рублей.