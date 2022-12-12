Клиенты РНКБ оформили более 100 тыс. виртуальных карт

С начала 2022 года клиенты банка РНКБ оформили более 100 тыс. виртуальных карт для онлайн-расчетов

У таких карт нет физического носителя (пластика), но есть банковский счет, реквизиты и денежные средства на остатке. За последний год количество оформленных в РНКБ виртуальных карт увеличилось более чем в два раза.

Виртуальная карта обладает полным функционалом обычной карты, и в том числе обеспечивает быструю и безопасную оплату покупок в интернете. На ней можно хранить деньги и совершать с ее помощью переводы на другие карты и счета, оплачивать коммунальные услуги и прочее. Карту также можно добавить в платежное приложение Mir Pay и расплачиваться смартфоном в обычных магазинах. Открыть виртуальную карту можно самостоятельно без визита в офис в мобильном приложении «РНКБ 24/7».

Примерно две трети операций по виртуальным картам РНКБ — переводы физических лиц, а еще треть — покупки в онлайн-магазинах. За 11 месяцев 2022 года количество операций по таким картам составило 2,7 млн штук — это примерно в 3 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. Сумма операций за 11 месяцев 2022 года составила 505,6 млн рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя прошлого года.

Абсолютные лидеры среди получателей платежей с виртуальных карт РНКБ — крупнейшие торговые оптовые маркетплейсы и интернет-магазины, при этом средний чек платежа в 2022 году — 1179 рублей.