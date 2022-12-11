В Ростове полиция сорвала акцию в поддержку жертв домашнего насилия

Организаторки фестиваля «Не виновата» в Ростове-на-Дону рассказали о срыве их акции только 11 декабря, чтобы не привлекать внимания к событиям в других городах.

По словам организаторок, за час до начала фестиваля руководство галереи «Ростов», где анонсировали событие, рассказало о звонке из мэрии — якобы на мероприятие придет ОМОН. Затем в галерею явились полицейские. Они переписали паспортные данные всех присутствующих, проверяли их телефоны и запретили видеосъемку. Участников не выпускали из галереи около часа. После проверки сотрудники галереи сказали, что мероприятие отменяется.

Программа фестиваля включала несколько лекций, дискуссий, выставку и книжный маркет.