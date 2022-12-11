В Ростове полиция сорвала акцию в поддержку жертв домашнего насилия

Ростовская область

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  • Полиция © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Полиция © Фото Елены Синеок, Юга.ру

4 декабря активистки Ростова-на-Дону планировали провести благотворительный фестиваль «Не виновата» против домашнего насилия

Организаторки фестиваля «Не виновата» в Ростове-на-Дону рассказали о срыве их акции только 11 декабря, чтобы не привлекать внимания к событиям в других городах. 

По словам организаторок, за час до начала фестиваля руководство галереи «Ростов», где анонсировали событие, рассказало о звонке из мэрии — якобы на мероприятие придет ОМОН. Затем в галерею явились полицейские. Они переписали паспортные данные всех присутствующих, проверяли их телефоны и запретили видеосъемку. Участников не выпускали из галереи около часа. После проверки сотрудники галереи сказали, что мероприятие отменяется.

Программа фестиваля включала несколько лекций, дискуссий, выставку и книжный маркет.

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Организаторка фестиваля Катерина Столетняя рассказала Юга.ру, что изначально у галереи не было никаких вопросов. По мнению Столетней, внезапно отменить событие могли из-за страха получить обвинение в ЛГБТ-пропаганде. Организаторка пояснила, что в рекламе мероприятия использовалось фото девушки в радужной куртке.

Другой причиной визита полицейских могло стать сотрудничество организаторок с общественной организацией «Женщины Дона», ранее состоявшей в реестре иноагентов.

В 2020 году фестиваль «Не виновата» в Ростове-на-Дону состоялся без подобных проблем.

Как сообщали Юга.ру, 4 декабря в Краснодаре провели благотворительную акцию «Не виновата» в поддержку жертв домашнего насилия. В ней собрали 17 тыс. рублей.

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