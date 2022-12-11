В Краснодаре отключили свет в Гидрострое и Музыкальном микрорайоне

11 декабря в Краснодаре без электричества остались жители Прикубанского и Карасунского округов

В 11:07 Единая дежурно-диспетчерская служба сообщила об аварийном отключении света в Прикубанском округе в Музыкальном микрорайоне.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключены шесть трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались дома по улицам Московская, Мусоргского и Тополиная.

В 11:30 ЕДДС сообщила об аварийном отключении электричества в Карасунском округе в микрорайоне Гидростроителей. Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключена ПС «Почтовая» и 63 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц Парусная, Мачуги, Автолюбителей, Игнатова, Благоева, Фадеева и других.

В обоих случаях время ремонта не указано. Также неизвестно, затронуло ли отключение соцобъекты.

Обновление 13:40 11 декабря. К 12:14 ЕДДС сообщила об устранении обеих аварий.