В Краснодаре отключили свет в Гидрострое и Музыкальном микрорайоне

Краснодарский край

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  • Лампочка © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Лампочка © Фото Елены Синеок, Юга.ру

11 декабря в Краснодаре без электричества остались жители Прикубанского и Карасунского округов

В 11:07 Единая дежурно-диспетчерская служба сообщила об аварийном отключении света в Прикубанском округе в Музыкальном микрорайоне.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключены шесть трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались дома по улицам Московская, Мусоргского и Тополиная.

В 11:30 ЕДДС сообщила об аварийном отключении электричества в Карасунском округе в микрорайоне Гидростроителей. Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключена ПС «Почтовая» и 63 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц Парусная, Мачуги, Автолюбителей, Игнатова, Благоева, Фадеева и других.

В обоих случаях время ремонта не указано. Также неизвестно, затронуло ли отключение соцобъекты.

Обновление 13:40 11 декабря. К 12:14 ЕДДС сообщила об устранении обеих аварий.

Аварии Музыкальный микрорайон Энергетика

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