В станице Ловлинской открыли мемориал воинам Великой Отечественной войны

8 августа 1942 года фашистские войска оккупировали весь Тбилисский район. В станице Ловлинской они находились 7 месяцев. 23 января 1943 года немецкие войска оставили её без боя, поспешно отступив в станицу Нововладимировскую и в Выселки.



В первый день войны на фронт ушли 558 жителей Ловлиновской. Всего на фронте сражались 1128 станичников. В боях и концлагерях погибли 420 человек.



Мемориальный комплекс павшим воинам в станице установили в 1985 году по решению исполкома Ловлинского сельсовета и правления колхоза «Заря» в честь сорокалетия Победы.



Сегодня на плитах мемориала выбито 420 фамилий бойцов и командиров Красной Армии, жителей и уроженцев станицы Ловлинской, призванных и не вернувшихся живыми с фронтов Великой Отечественной войны. Рядом с мемориалом находится могила неизвестного солдата, который погиб в бою с фашистскими захватчиками в январе 1943 года.