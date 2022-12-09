В станице Ловлинской открыли мемориал воинам Великой Отечественной войны
9 декабря в станице Ловлинской Тбилисского района после капремонта торжественно открыли мемориальный комплекс воинам, погибшим в Великой Отечественной войне
Вечный огонь в Ловлинскую доставили от центрального мемориала в станице Тбилисской. Право зажечь огонь памяти предоставили ветерану Великой Отечественной войны Алексею Григорьевичу Демьяновскому и юнармейцам школы №15.
Для прочтения молитвы и освящения мемориального комплекса пригласили настоятеля Свято-Успенского храма станицы Ловлинской иерея Василия.
8 августа 1942 года фашистские войска оккупировали весь Тбилисский район. В станице Ловлинской они находились 7 месяцев. 23 января 1943 года немецкие войска оставили её без боя, поспешно отступив в станицу Нововладимировскую и в Выселки.
В первый день войны на фронт ушли 558 жителей Ловлиновской. Всего на фронте сражались 1128 станичников. В боях и концлагерях погибли 420 человек.
Мемориальный комплекс павшим воинам в станице установили в 1985 году по решению исполкома Ловлинского сельсовета и правления колхоза «Заря» в честь сорокалетия Победы.
Сегодня на плитах мемориала выбито 420 фамилий бойцов и командиров Красной Армии, жителей и уроженцев станицы Ловлинской, призванных и не вернувшихся живыми с фронтов Великой Отечественной войны. Рядом с мемориалом находится могила неизвестного солдата, который погиб в бою с фашистскими захватчиками в январе 1943 года.
Капремонт мемориала выполнили за счёт благотворительных пожертвований, выделенных ООО «Заря». На благоустройство территории, прилегающей к памятнику, в 2022 году администрация Ловлинского сельского поселения получила 4 млн 910 тыс. рублей в рамках конкурса местных инициатив муниципальных образований Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в декабре 2021 года в хуторе Песчаном Тбилисского района после реконструкции открыли мемориал воинам ВОВ.