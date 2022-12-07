На новогодних каникулах в горах Сочи покажут мюзиклы «Красавица и Чудовище» и «Призрак оперы»

На зимних каникулах на курорте «Роза Хутор» покажут два мюзикла и новогодние концерты

Представления станут частью новогодней программы курорта. Эти и другие мероприятия пройдут в многофункциональном концертном зале «Роза Холл» в дни зимних каникул.

Премьера мюзикла «Красавица и чудовище» состоится в «Роза Холл» 2 января. Знакомую многим с детства историю любви представят ведущие актеры мюзик-холлов Москвы и Санкт-Петербурга. В ней отважная девушка по имени Белль, спасая своего отца, попадает в таинственный замок Чудовища. Но искренняя любовь разрушает злые заклинания. Яркие объемные декорации, профессиональный живой вокал, хореография, 3D-графика, спецэффекты и многое другое создадут сказочную атмосферу. Продолжительность спектакля — 50 минут, аудитория — от 5 лет.

Зрителей чуть старше ждут 5 января на мюзикле «Призрак оперы» от звезд петербургской оперетты и театра Музкомедии. Этот спектакль о жизни, любви и смерти на музыку Мори Йестона во многом отличается от одноименного бродвейского варианта Уэббера. Он рассказывает о трогательной истории любви начинающей певицы Кристин и ее учителя музыки Эрика, который скрывает лицо под маской. В спектакле гармонично сплетаются тайны, комедия и драма. Представление рассчитано на возраст от 12 лет, его продолжительность — 2 часа 20 минут с антрактом.

На новогодних праздниках гостей «Роза Хутор» ждет также концертная программа в «Роза Холл» с участием Сергея Лазарева (30 декабря), Хабиба (3 января), шоу «Однажды в России» (3 января), Григория Лепса (4 января).

Билеты на новогодние концерты можно приобрести на сайте площадки или в кассах зала за день до представления.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

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Многофункциональный концертный комплекс «Роза Холл» — это современная площадка, отвечающая мировым стандартам. Его общая площадь — более 10 тыс. кв. метров. Два зала вместимостью до 3 тыс. человек, арт-кафе, буфет, 7 VIP-лож и переговорные комнаты позволяют реализовать мероприятия любого масштаба.

«Новый год — праздник семейный, поэтому мы решили показать мюзиклы, которые понравятся всем поколениям. Современное оборудование концертного зала «Роза Холл» — лучшее в горах Сочи. Поэтому можно обеспечить отличное звучание живого вокала и создать настоящую волшебную атмосферу», — рассказывают в пресс-службе курорта.