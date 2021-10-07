В Краснодаре заработает обновленное мобильное приложение для оплаты парковки

Брифинг прошел 6 октября, участие в нем приняли директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов и генеральный директор ООО «Городские Парковки» Дмитрий Передерея.

По словам Архипова, в этом году было завершено инвестиционное соглашение по созданию платных парковок, действующее семь лет. В этом году 15 июня после проведенных торгов заключили новый контракт на обслуживание до конца 2022 года. За три с половиной месяца уже успешно оплачено около 260 тыс. парковочных сессий, в среднем это 2,3 тыс. в день.

Напомним, в Краснодаре парковки работают с 8:00 до 20:00. Оплатить место можно четырьмя способами: через паркомат, мобильное приложение, СМС-сообщением или на сайте. Что касается приложения, то на брифинге сообщили, что его обновили — появился более удобный интерфейс, функции ApplePay и GooglePay, возможность оплаты после стоянки, добавление сразу нескольких автомобилей. Оно должно заработать уже до конца недели.

Сейчас в Краснодаре функционируют 266 муниципальных платных парковок, на которых установлены 247 паркоматов. Общая вместимость — 8 тыс. 72 машино-места.

Как писали Юга.ру, днем 5 октября краснодарцы пожаловались на неработающие паркоматы на улице Ставропольской. В мэрии Краснодара ответили, что причиной поломки стал обрыв линии электропитания.