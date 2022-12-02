«Краснодар Водоканал» отметит 128-летие и Новый год за 4 млн рублей

2 декабря журналисты «Полигон медиа» нашли на сайте госзакупок тендер на организацию праздника. В наименовании услуг указано: «Организация и проведение мероприятия по подведению итогов работы за 2022 год и награждению лучших работников в честь 128-летия краснодарского водопровода». Заказчик — ООО «Краснодар Водоканал». Тендер разместили на сайте 1 декабря.

Вероятно, праздник планируют отметить 16 декабря, поскольку этот день 1894 года считается официальной датой создания краснодарской водоснабжающей организации.