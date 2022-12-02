«Краснодар Водоканал» отметит 128-летие и Новый год за 4 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Скриншот сайта zakupki.gov.ru
    © Скриншот сайта zakupki.gov.ru

«Краснодар Водоканал» готов заплатить организатору новогоднего корпоратива 4 млн 89 тыс. рублей

2 декабря журналисты «Полигон медиа» нашли на сайте госзакупок тендер на организацию праздника. В наименовании услуг указано: «Организация и проведение мероприятия по подведению итогов работы за 2022 год и награждению лучших работников в честь 128-летия краснодарского водопровода». Заказчик — ООО «Краснодар Водоканал». Тендер разместили на сайте 1 декабря.

Вероятно, праздник планируют отметить 16 декабря, поскольку этот день 1894 года считается официальной датой создания краснодарской водоснабжающей организации.

Как писали Юга.ру, с 1 декабря в Краснодарском крае выросла стоимость коммунальных услуг. 

При этом краснодарцы регулярно сталкиваются с проблемами водоснабжения. В пригороде Краснодара регулярно нет горячей воды, а жители поселка Мичуринского жаловались, что у них нет нормального водоснабжения уже несколько лет.

Водоснабжение Деньги Коррупция Новый год Праздники Финансовые махинации Чиновники

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«Краснодар Водоканал» отметит 128-летие и Новый год за 4 млн рублей
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