У трехлетнего Никиты первичный иммунодефицит. «Русфонд» собирает деньги на лекарство на три месяца
«Русфонд» собирает 268 тыс. рублей на трехмесячный запас лекарств мальчику из Краснодарского края
Пресс-служба «Русфонда» сообщила, что ребенок из Усть-Лабинска родился здоровым, активно рос и развивался. Родители рассказали, что в семь месяцев у него начали прорезаться зубы и начались болезни: насморк, гнойный конъюнктивит, отит, ларингит, частая температура. Никита постоянно кашлял, похудел, перестал лепетать и улыбаться. В год он переболел ветрянкой с осложнениями, его даже помещали в реанимацию районной больницы.
Родители перепробовали много противовирусных лекарств, врачи были вынуждены каждый месяц назначать ему антибиотики, чтобы облегчить состояние. Лишь в 2022 году родители попали с ребёнком к иммунологу в краевую больницу на обследование. Он предположил сбой иммунной системы, и в августе в федеральной клинике в Москве Никите диагностировали первичный иммунодефицит и назначили пожизненно иммуноглобулин. Для покупки лекарства на три месяца нужно 268 828 рублей.
«Три года непрерывных болезней сына научили нас стойкости, и мы верим, что худшее позади! Никита уже ходит в детский сад, и надеемся, что он перерастет свои болезни и в семь лет пойдет в школу, как все дети. Главное — не прерывать лечения иммуноглобулином, иначе сына может убить любая инфекция! Но сейчас возникли сложности с лекарством. Мы оба с мужем работаем, но оклады скромные, а в семье двое дошколят. Пожалуйста, поддержите нас!» — призвала мать ребенка Елена Федорко.
Диагноз подтвердила заместитель главврача по детству и родовспоможению ЦРБ Усть-Лабинск Марина Нади. Она пояснила, что это генетическое заболевание с необратимыми нарушениями функций организма и с высоким риском развития тяжелых бактериальных инфекций и аутоиммунных процессов.
«Специалистами НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии с сентября 2022 ему назначена пожизненная терапия иммуноглобулином. Отказ от заместительной терапии может привести к жизнеугрожающим состояниям. На сегодняшний день, рекомендованный федеральными специалистами препарат отсутствует в государственной сети аптек и больнице. Прерывание лечения смертельно опасно для маленького Никиты», — сказала Нади.
Как помочь Никите?
- отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»,
- отсканировать QR код и оплатить в системе быстрых платежей (СБП).
- отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Никита Федорко)
- отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Никиты Федорко);
- отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Никиты Федорко;
- отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
- перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Никита Федорко);
- оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.