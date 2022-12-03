Пресс-служба «Русфонда» сообщила, что ребенок из Усть-Лабинска родился здоровым, активно рос и развивался. Родители рассказали, что в семь месяцев у него начали прорезаться зубы и начались болезни: насморк, гнойный конъюнктивит, отит, ларингит, частая температура. Никита постоянно кашлял, похудел, перестал лепетать и улыбаться. В год он переболел ветрянкой с осложнениями, его даже помещали в реанимацию районной больницы.

Родители перепробовали много противовирусных лекарств, врачи были вынуждены каждый месяц назначать ему антибиотики, чтобы облегчить состояние. Лишь в 2022 году родители попали с ребёнком к иммунологу в краевую больницу на обследование. Он предположил сбой иммунной системы, и в августе в федеральной клинике в Москве Никите диагностировали первичный иммунодефицит и назначили пожизненно иммуноглобулин. Для покупки лекарства на три месяца нужно 268 828 рублей.

«Три года непрерывных болезней сына научили нас стойкости, и мы верим, что худшее позади! Никита уже ходит в детский сад, и надеемся, что он перерастет свои болезни и в семь лет пойдет в школу, как все дети. Главное — не прерывать лечения иммуноглобулином, иначе сына может убить любая инфекция! Но сейчас возникли сложности с лекарством. Мы оба с мужем работаем, но оклады скромные, а в семье двое дошколят. Пожалуйста, поддержите нас!» — призвала мать ребенка Елена Федорко.