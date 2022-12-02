В мэрии Новороссийска решили «цифровизировать» кладбища. Нужный участок можно будет найти по данным умершего

Заместитель главы Новороссийска в своем телеграм-канале рассказала, что власти обсуждают идею учёта городских захоронений в онлайн-пространстве.

Сервис будет открытым. Люди смогут ввести данные умершего и быстро найти нужный участок. Ещё в виртуальном пространстве можно будет посмотреть фотографии, чтобы понять, в каком состоянии могила.

А администрация таким образом сможет контролировать участки и бороться с теми, кто пытается нажиться на захоронениях.

«Это одна из первоочередных задач, которую преследует инициированная Президентом реформа рынка ритуальных услуг», — пишет Кальченко.