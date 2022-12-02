В мэрии Новороссийска решили «цифровизировать» кладбища. Нужный участок можно будет найти по данным умершего

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Сервис позволит оформить заказ ритуальных услуг в онлайн-режиме

Заместитель главы Новороссийска в своем телеграм-канале рассказала, что власти обсуждают идею учёта городских захоронений в онлайн-пространстве.

Сервис будет открытым. Люди смогут ввести данные умершего и быстро найти нужный участок. Ещё в виртуальном пространстве можно будет посмотреть фотографии, чтобы понять, в каком состоянии могила.

А администрация таким образом сможет контролировать участки и бороться с теми, кто пытается нажиться на захоронениях.

«Это одна из первоочередных задач, которую преследует инициированная Президентом реформа рынка ритуальных услуг», — пишет Кальченко.

Читайте также:

Заместитель мэра анонсировала и функцию заказа ритуальных услуг в онлайн-режиме. Планируется, что через сервис будет доступна вся процедура — от получения разрешения на захоронение до благоустройства могилы.

О сроках воплощения планов в реальность не сообщалось.

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске предложили разрешить кремацию умерших в гробах из плотного картона. Такая практика распространена во многих странах: меньше стоимость, материал быстрее сгорает, что экономит топливо, в атмосферу поступает меньше углекислого газа. 

кладбище Новороссийск

Новости

«Краснодар Водоканал» отметит 128-летие и Новый год за 4 млн рублей
Поезд Деда Мороза не приедет в Ростов из-за особого режима безопасности
Ледяной дождь и мокрый снег. Погода в Краснодарском крае на первые зимние выходные
В мэрии Новороссийска решили «цифровизировать» кладбища. Нужный участок можно будет найти по данным умершего
В Новороссийске проблемы с отоплением. Теплосети изношены, из-за этого на них часто происходят аварии
Десятки пациенток обвинили пластического хирурга в сексуальном насилии. Он оперировал в Краснодаре и Сочи и считает, что его шантажируют

Лента новостей

Реклама на сайте