В мэрии Новороссийска решили «цифровизировать» кладбища. Нужный участок можно будет найти по данным умершего
Сервис позволит оформить заказ ритуальных услуг в онлайн-режиме
Заместитель главы Новороссийска в своем телеграм-канале рассказала, что власти обсуждают идею учёта городских захоронений в онлайн-пространстве.
Сервис будет открытым. Люди смогут ввести данные умершего и быстро найти нужный участок. Ещё в виртуальном пространстве можно будет посмотреть фотографии, чтобы понять, в каком состоянии могила.
А администрация таким образом сможет контролировать участки и бороться с теми, кто пытается нажиться на захоронениях.
«Это одна из первоочередных задач, которую преследует инициированная Президентом реформа рынка ритуальных услуг», — пишет Кальченко.
Заместитель мэра анонсировала и функцию заказа ритуальных услуг в онлайн-режиме. Планируется, что через сервис будет доступна вся процедура — от получения разрешения на захоронение до благоустройства могилы.
О сроках воплощения планов в реальность не сообщалось.
Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске предложили разрешить кремацию умерших в гробах из плотного картона. Такая практика распространена во многих странах: меньше стоимость, материал быстрее сгорает, что экономит топливо, в атмосферу поступает меньше углекислого газа.