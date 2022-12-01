Поддержку самозанятых, цифровизацию деятельности и контроль доходов бюджета обсудили в ЗСК

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ЗСК
    © Фото пресс-службы ЗСК

1 декабря на заседании Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) обсудили инициативы по корректировке федерального законодательства

На заседании рассмотрели три проекта по корректировке федерального законодательства.

Поддержка самозанятых

По мнению профильных депутатов, в законодательстве не установлено право самозанятых приобретать в собственность государственную и муниципальную недвижимость, переданную им в аренду. Отсутствует и порядок отчуждения им этого имущества.

Предложенный на совещании законопроект распространяет положения ФЗ об отчуждении госимущества на самозанятых — наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства. Кроме того, документ определяет условия, при которых самозанятые вправе выкупить его по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, без проведения торгов. При этом имущество должно находиться в аренде самозанятого непрерывно более трех лет.

Как уточнил первый зампред комитета по финансово-бюджетной политике Алексей Титов, в Краснодарском крае насчитывают более 267 тыс. самозанятых. По состоянию на июнь действовало 19 договоров аренды муниципального имущества.

Фриланс в законе:

Цифровизация за счет средств региональных бюджетов

«В настоящее время органы госвласти и местного самоуправления активно вовлечены в процесс цифровизации и цифровой трансформации своей деятельности. И одним из следующих этапов данного процесса могут стать изменения, содержащиеся в предлагаемом документе», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко, предваряя обсуждение.

Проект предлагает разрешить региональным органам власти создавать единую IT-инфраструктуру, в том числе для органов местного самоуправления, и обеспечивать ее деятельность за счет средств региональных бюджетов.

По мнению депутатов, это существенно ускорит реализацию:

  • централизованной политики в сфере импортозамещения и информационной безопасности;
  • построение современных дата-центров и единых платформенных решений;
  • единой информационной инфраструктуры на территории регионов. 

Как отметил заместитель председателя профильного комитета ЗСК Иван Тутушкин, инициатива позволит эффективно и оптимально использовать финансовые ресурсы региональных консолидированных бюджетов.

Пример — внедрение единой системы электронного документооборота. Ее централизованное внедрение обходится дешевле, чем за счет средств муниципальных бюджетов.

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Контроль бюджетных доходов

Алексей Титов пояснил, что контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований вправе осуществлять надзор за формированием и исполнением доходной части бюджетов. Однако такая норма прямо не установлена ни профильным федеральным законом, ни иными федеральными актами. Парламентарии предложили устранить этот пробел.

В ходе обсуждения депутаты ЗСК поддержали каждую из предложенных инициатив.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае планируют увеличить доходы бюджета за счёт налогов предпринимателей из других регионов.

IT Бюджет Законодательство Законопроекты ЗСК Малый и средний бизнес Недвижимость поддержка малого бизнеса Технологии Юрий Бурлачко

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