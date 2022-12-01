Поддержку самозанятых, цифровизацию деятельности и контроль доходов бюджета обсудили в ЗСК

По мнению профильных депутатов, в законодательстве не установлено право самозанятых приобретать в собственность государственную и муниципальную недвижимость, переданную им в аренду. Отсутствует и порядок отчуждения им этого имущества.

Предложенный на совещании законопроект распространяет положения ФЗ об отчуждении госимущества на самозанятых — наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства. Кроме того, документ определяет условия, при которых самозанятые вправе выкупить его по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, без проведения торгов. При этом имущество должно находиться в аренде самозанятого непрерывно более трех лет.

Как уточнил первый зампред комитета по финансово-бюджетной политике Алексей Титов, в Краснодарском крае насчитывают более 267 тыс. самозанятых. По состоянию на июнь действовало 19 договоров аренды муниципального имущества.