Поддержку самозанятых, цифровизацию деятельности и контроль доходов бюджета обсудили в ЗСК
1 декабря на заседании Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) обсудили инициативы по корректировке федерального законодательства
На заседании рассмотрели три проекта по корректировке федерального законодательства.
Поддержка самозанятых
По мнению профильных депутатов, в законодательстве не установлено право самозанятых приобретать в собственность государственную и муниципальную недвижимость, переданную им в аренду. Отсутствует и порядок отчуждения им этого имущества.
Предложенный на совещании законопроект распространяет положения ФЗ об отчуждении госимущества на самозанятых — наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства. Кроме того, документ определяет условия, при которых самозанятые вправе выкупить его по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, без проведения торгов. При этом имущество должно находиться в аренде самозанятого непрерывно более трех лет.
Как уточнил первый зампред комитета по финансово-бюджетной политике Алексей Титов, в Краснодарском крае насчитывают более 267 тыс. самозанятых. По состоянию на июнь действовало 19 договоров аренды муниципального имущества.
Фриланс в законе:
Цифровизация за счет средств региональных бюджетов
«В настоящее время органы госвласти и местного самоуправления активно вовлечены в процесс цифровизации и цифровой трансформации своей деятельности. И одним из следующих этапов данного процесса могут стать изменения, содержащиеся в предлагаемом документе», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко, предваряя обсуждение.
Проект предлагает разрешить региональным органам власти создавать единую IT-инфраструктуру, в том числе для органов местного самоуправления, и обеспечивать ее деятельность за счет средств региональных бюджетов.
По мнению депутатов, это существенно ускорит реализацию:
- централизованной политики в сфере импортозамещения и информационной безопасности;
- построение современных дата-центров и единых платформенных решений;
- единой информационной инфраструктуры на территории регионов.
Как отметил заместитель председателя профильного комитета ЗСК Иван Тутушкин, инициатива позволит эффективно и оптимально использовать финансовые ресурсы региональных консолидированных бюджетов.
Пример — внедрение единой системы электронного документооборота. Ее централизованное внедрение обходится дешевле, чем за счет средств муниципальных бюджетов.
Контроль бюджетных доходов
Алексей Титов пояснил, что контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований вправе осуществлять надзор за формированием и исполнением доходной части бюджетов. Однако такая норма прямо не установлена ни профильным федеральным законом, ни иными федеральными актами. Парламентарии предложили устранить этот пробел.
В ходе обсуждения депутаты ЗСК поддержали каждую из предложенных инициатив.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае планируют увеличить доходы бюджета за счёт налогов предпринимателей из других регионов.