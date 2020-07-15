ЗСК Кубани предложило включать самозанятых в программы поддержки малого бизнеса

В Краснодарском крае в региональные госпрограммы включат мероприятия по поддержке самозанятых

Эту инициативу внес комитет по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности, возглавляемый вице-спикером ЗСК Сергеем Алтуховым. Изменения предложено внести в региональный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Инициатива связана с введением на территории Краснодарского края «Налога на профессиональный доход».

Как пояснил Алтухов, проект закона предусматривает, что мероприятия по поддержке физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих данный налоговый режим, включаются в государственные программы (подпрограммы) Краснодарского края в области развития малого и среднего предпринимательства.