ЗСК Кубани предложило включать самозанятых в программы поддержки малого бизнеса

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае в региональные госпрограммы включат мероприятия по поддержке самозанятых

Эту инициативу внес комитет по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности, возглавляемый вице-спикером ЗСК Сергеем Алтуховым. Изменения предложено внести в региональный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Инициатива связана с введением на территории Краснодарского края «Налога на профессиональный доход».

Как пояснил Алтухов, проект закона предусматривает, что мероприятия по поддержке физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих данный налоговый режим, включаются в государственные программы (подпрограммы) Краснодарского края в области развития малого и среднего предпринимательства.

Читайте также:

При этом закрепляется право органов госвласти края наряду с федеральными мерами поддержки оказывать самозанятым иные формы помощи за счет краевого бюджета.

«Плательщики данного налога, даже без статуса индивидуального предпринимателя, получат теперь возможность включаться в программы развития малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае, а также получать иные формы поддержки за счет краевого бюджета. Уверен, такие меры будут способствовать росту популярности этого налогового режима. В Краснодарском крае много людей из категории “самозанятых”. И если количество плательщиков этого налога будет расти, этот налоговый режим станет одним из важных источников пополнения краевого бюджета», — прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

ЗСК Малый и средний бизнес Налоги Трудоустройство Юрий Бурлачко

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре в четвертый раз за два года пропал пенсионер с тростью
Житель Сочи получил травму ноги на диком пляже
Власти Краснодара рассказали, при каких условиях может открыться детсад и как часто ребенку нужна будет справка об эпидокружении
Аэропорты Краснодара и Сочи эвакуировали из-за сообщения о бомбе
На Кубани два подростка погибли в ДТП с мопедом
На Кубани обнаружили 65 новых зараженных коронавирусом, 40 из них — в Краснодаре

Лента новостей

Реклама на портале