Жители Краснодара решили написать письмо президенту. По их мнению местные власти не справляются со строительством школ

Авторы написали, что неоднократно обращались с вопросом нехватки школ к местным властям и всегда получали «одни и те же отписки» о планировании и проектировании школ. Отмечается, что «с реализацией планов никто не спешит, при этом новые многоквартирные жилые комплексы появляются, как грибы после дождя».

«На сегодняшний день ситуация доведена до критического состояния: с текущего учебного года некоторые школы стали массово выдавать отказы в зачислении в 1-е классы, так как достигнут физический предел вместимости. В некоторых школах количество учащихся 5000-6000 учеников при проектной вместимости — 1550 мест/смену», — написано в письме.

Также инициативная группа запустила сбор подписей и организовала для этого 15 пунктов. О том, как продвигаются дела, пишут в городских телеграм-каналах. Один из организаторов рассказал журналисту Юга.ру что инициативная группа — неравнодушные жители, которые не хотят раскрывать свои личности.

«Много желчи льют во всех соцсетях просто за то, что другие люди добиваются для своих детей того, что положено по закону. Поэтому организаторами принято решение не раскрывать себя», — сказал мужчина.

Он поделился, что сбор подписей планируется проводить минимум неделю, а дальше все будет зависеть от активности людей. Организаторы надеются, что после отправки письма решится вопрос с земельными участками, которые находятся в собственности третьих лиц и ускорятся темпы проектирования и строительства школ. Также они хотят, чтобы власти внесли изменения в сфере градостроительства и землепользования.

«Прошлой весной неравнодушные жители этой части города уже составляли подобное письмо. За счет чего удалось ускорить вопрос со строительством школы по ул. Командорской. До этого момента так же застройщик с администрацией долгое время не могли решить вопрос о передаче земельного участка городу. Застройщик хотел компенсацию, администрация не могла или не хотела выкупить. Благодаря активным жителям и сбору более чем 1,5 тыс. подписей к открытому письму Президенту удалось ускорить решение этого вопроса и ускорить сроки строительства этой школы. В итоге школу сдали на год раньше срока. С первых дней она заполнилась на 100%. А если бы ее не построили — тогда куда бы пошли все эти 3000 детей?», — рассказал организатор.

Утром 30 ноября в соцсетях сообщили, что три пункта сбора подписей пришлось закрыть из-за давления со стороны администрации. По словам местной жительницы, магазинам, где лежали подписные листы, рекомендовали прекратить сбор.