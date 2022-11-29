В районе морпорта Сочи снова обнаружили нефтяное пятно

Краснодарский край

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  • © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

В акватории Черного моря в Сочи обнаружили нефтяное пятно размером 40 тыс. кв. метров

О загрязнении сообщил капитан морпорта. Размер загрязнения нефтепродуктами составил около 40 тыс. кв. метров, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

Попадание нефтепродуктов в Черное море подтвердила выездная проверка. Специалисты взяли пробы воды. По расчетам, вред, причиненный окружающей среде, составил 3,5 млн руб. Виновных в загрязнении начали искать.

Как писали Юга.ру, еще одно топливное пятно в морпорту Сочи обнаружили в начале ноября. Примерная площадь загрязнения составила 200 кв. метров

Разлив нефти Сочи Черное море

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