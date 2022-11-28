Вина 11 кубанских производителей попали в рейтинг самых качественных в стране

Роскачество провело исследование в рамках проекта «Винный гид» и выбрало лучших производителей. В этот рейтинг попали 11 винных компаний из Краснодарского края. Всего в исследовании участвовало 22 наименования винных брендов региона, сообщил РБК.

В категории «Красные сухие вина» первые три места заняли «Мысхако», «Тристория» и Fanagoria. В категории «Красные полусладкие» на четвертом месте вино с ЗГУ «Кубань».

Среди белых сухих вин первое место занял «Аристов.Рислинг» производителя «Кубань-Вино», а третье — «Терруар Блан» от «Шато Гай-Кодзор». Среди лучших полусладких на втором месте вино с ЗГУ «Кубань.Таманский полуостров». В категории белых полусладких на втором месте белый купаж Абрау, а на четвертом — вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» полусладкое белое «Шато Тамань. Дуо Шардоне и Ркацители».

Руководитель проекта «Винный гид» Олеся Буянова отметила, что в 2022 году отметку в 81 балл преодолели уже более 40% виноделен Кубани. В прошлом году этот предел преодолели около 20%.

«Вина Краснодарского края — это всегда многочисленная категория в общем исследовании в связи с несколькими виноградарско-винодельческими зонами. Мы видим постепенное увеличение количества новых образцов новых виноделен в исследовании. В этом году 60% вин представлено винодельнями Краснодарского края, 30% — Крымом и Севастополем, 10% делят между собой Дагестан, Волгоградская область, Ставропольский край и Ростовская область», — сказала Буняева.

Ранее Юга.ру писали, что путеводитель 50 Best Tastes of Russia создал рейтинг 50 лучших винных хозяйств России 2022 года. Первые пять позиций рейтинга заняли кубанские производители: «Сикоры» , «Гай-Кодзор», «Бюрнье», «Долина Лефкадия», «Мысхако».