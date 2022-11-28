В Краснодаре на нескольких улицах ограничат автомобильное движение из-за крестного хода

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, Юга.ру
    © Елена Синеок, Юга.ру

4 декабря в Краснодаре пройдет крестный ход в поддержку участников СВО. В центре города перекроют автомобильное движение

В Краснодаре 4 декабря проведут крестный ход в поддержку военнослужащих, участвующих в СВО. Из-за этого на некоторых улицах в центре города временно приостановят автомобильное движение.

Ограничения будут действовать с 12:45 до окончания мероприятия на следующих участках:

  • ул. Коммунаров от Мира до Ленина;
  • ул. Орджоникидзе от Седина до Красной;
  • ул. Красная от Ленина до Кондратенко;
  • ул. Постовая от Захарова до Октябрьской.

Также вечером 3 декабря эти участки и территорию, прилегающую к Войсковому Собору святого благоверного князя Александра Невского, освободят от припаркованного транспорта. В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что на дорогах установят временные знаки и разработают альтернативные маршруты.

Напомним, летом в Краснодаре прошел крестный ход в честь Дня любви, семьи и верности. На нем побывала журналистка Юга.ру.

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