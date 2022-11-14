В Краснодарском крае студентке угрожают отчислением за информацию о принудительных гуманитарных сборах для СВО

В Тимашевском техникуме кадровых ресурсов студентов просят приносить продукты для гуманитарной помощи. Руководство учреждения составило список необходимых товаров и распределило их между группами.

Студентка техникума Мария Исмайлова рассказала Юга.ру, что изначально обучающихся заставляли приносить товары для гуманитарной помощи в обязательном порядке. Но после того, как девушка разместила эту информацию в интернете, руководство колледжа заявило, что все проводится добровольно.

«Наша группа сдавала сгущенку. И получается, что либо каждый покупает ее самостоятельно и приносит, либо все скидываются, идут в магазин, покупают и сдают. Вначале это было обязательно, но после того, как я отправила это в СМИ, стали говорить, что все добровольно», — рассказала девушка.

Кроме того, студентка получила информацию, что ее хотят отчислить из техникума за публикацию информации о сборах. Официальным поводом может послужить то, что Мария находится в другой стране и не может приехать на сессию.

«Сейчас мне передали, что меня никто не хочет отчислять. Начали подчищать чаты, паниковать после этого момента», — добавила студентка.

Ранее девушке уже угрожали отчислением. Это произошло после пацифистского митинга в апреле. Тогда на студентку составили протокол о дискредитации армии. По словам студентки, исключить ее не получилось из-за хорошей успеваемости.

Журналист Юга.ру обратилась к руководству техникума за комментарием. Там не ответили на вопросы и обещали перезвонить.

Ранее Юга.ру рассказывали, что сотрудники администрации Красноармейского района пожаловались, что их заставляют сдавать деньги на гуманитарные сборы. Сумма равна дневному заработку. Глава района Юрий Васин заявил, что все пожертвования являются добровольными.