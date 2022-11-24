24 ноября на сессии ЗСК участников СВО включили в список льготников на получение компенсации за газификацию домовладений

Депутаты внесли изменения в статью 2 закона «О предоставлении дополнительной меры соцподдержки по осуществлению газификации домовладений отдельных категорий граждан, проживающих на территории Краснодарского края».

Компенсацию за газификацию домовладений в границах земельных участков отдельным категориям граждан установили в размере до 100 тыс. рублей вместо ранее действовавших 75 тыс. рублей.



Претендовать на компенсацию до 100 тыс. рублей могут также граждане, которые уже участвовали в этой программе с июня 2022 года и получили 75 тыс. рублей.

Корректировки закона расширили и перечень граждан, имеющих право на компенсацию. Теперь на неё могут претендовать и участники специальной военной операции — мобилизованные, военнослужащие по контракту, добровольцы и члены их семей .

Кто еще может получить льготу: участники Великой Отечественной войны и члены их семей;

несовершеннолетние узники концлагерей;

жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя;

ветераны боевых действий;

инвалиды и семьи с детьми-инвалидами;

граждане, подвергшиеся радиационному воздействию;

лица, награжденные знаками отличия;

пенсионеры и многодетные семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Краснодарском крае.

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Также законом устанавливается, что порядок расчета среднедушевого дохода для предоставления компенсации пенсионерам и многодетным семьям предусматривается нормативным правовым актом губернатора края.

В ходе обсуждения спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в необходимости принятия рассматриваемого закона нет никаких сомнений с учетом его высокой социальной значимости. Он также подчеркнул, что закон имеет обратную силу — это отражено в таблице поправок.

«Стандарты жизни XXI века газификацию определяют не как роскошь, а как базовый уровень комфорта. Реализуя указание президента, мы вносим в краевой закон изменения, которые снизят планку финансовых затрат для отдельных категорий кубанцев, ускорят им процесс получения долгожданного «голубого огонька». Это потребует выделения дополнительных денежных средств из краевого бюджета на 2023 год. Но социальная значимость поставленной цели высока и оправдывает дополнительные расходы», — сказал Юрий Бурлачко.