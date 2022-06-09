Льготники Краснодарского края смогут компенсировать часть затрат на газификацию

Депутаты ЗСК приняли закон «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по осуществлению газификации домовладений отдельных категорий граждан, проживающих на территории Краснодарского края». По закону можно будет компенсировать фактические затраты на газификацию в границах земельного участка в сумме до 75 тыс. рублей.

Действие закона распространяется на тех, кто газифицировал своё домовладение в период с 17 сентября 2021 года.

Деньги на реализацию программы выделят из краевого бюджета, в 2022 году эта сумма составит порядка 533 млн рублей, в 2023 году — около 282 млн рублей.

«Краснодарский край — один из лидеров по уровню газификации жилья, но пока еще остаются домовладения, не имеющие этого важнейшего коммунального удобства. По предварительным подсчетам экономистов поддержка нуждающихся в этом вопросе может составить для краевого бюджета немалую сумму — более 800 миллионов рублей. Но в 21 веке наши земляки должны жить по тем нормам и требованиям, которые диктует время. Мы должны стремиться к полной газификации жилого фонда Кубани. Это непростая задача, но я уверен, достижимая», — прокомментировал принятый закон Юрий Бурлачко.

В мае Юга.ру писали о том, что депутаты ЗСК внесли поправки в законодательство, благодаря которым кубанцы смогут оперативно получать бесплатную юридическую помощь онлайн.