Антимонопольная служба хочет оштрафовать краснодарского владельца цирка из-за обмана с хомяками-парашютистами
Против краснодарского владельца цирка завели дело из-за выдуманных животных
УФАС Хакассии возбудило дело в отношении бизнесмена из Краснодара, владеющего цирком «Легенды мира». Причиной послужили выдуманные хомяки-парашютисты.
Шоу прошло в сентябре в Абакане и Черногорске. Зрителям обещали, что в программе будут канадские рыси, обезьяны, носухи, воздушные гимнасты, жонглеры, эквилибристы и балерины. Также в рекламе обещали выступление хомяков-парашютистов.
После шоу разочарованные зрители пожаловались в антимонопольную службу. В пресс-службе УФАС Хакассии рассказали, что вместо обещанной программы дети увидели «трех мужчин, продемонстрировавших номера, ничего общего с цирком не имеющих».
«Реклама цирка утверждала, что в программе задействованы леопарды и рыси, обезьяны и собаки, питоны и удавы, голуби и орлы, в шоу работают обладатели высоких наград, которые синтезируют все жанры циркового искусства: дрессура животных, воздушные гимнасты на полотнах и цепях, па-де-де, иллюзионные трюки, эквилибр, профессиональный балет. Однако, по утверждению заявителей, реклама не соответствовала прошедшему представлению. Это незаконно», — добавили в ведомстве.
В группе цирка «Вконтакте» пользователи жалуются на представление давно. В разные годы писали все о тех же хомяках-парашютистах.
Дело рассмотрят 8 декабря. Если факт обмана подтвердится, владельцу выпишут штраф от 4 до 20 тыс. рублей.