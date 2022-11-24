Антимонопольная служба хочет оштрафовать краснодарского владельца цирка из-за обмана с хомяками-парашютистами

Краснодарский край

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  • © Фото Henry Lai с сайта unsplash.com
    © Фото Henry Lai с сайта unsplash.com

Против краснодарского владельца цирка завели дело из-за выдуманных животных

УФАС Хакассии возбудило дело в отношении бизнесмена из Краснодара, владеющего цирком «Легенды мира». Причиной послужили выдуманные хомяки-парашютисты.

Шоу прошло в сентябре в Абакане и Черногорске. Зрителям обещали, что в программе будут канадские рыси, обезьяны, носухи, воздушные гимнасты, жонглеры, эквилибристы и балерины. Также в рекламе обещали выступление хомяков-парашютистов.

После шоу разочарованные зрители пожаловались в антимонопольную службу. В пресс-службе УФАС Хакассии рассказали, что вместо обещанной программы дети увидели «трех мужчин, продемонстрировавших номера, ничего общего с цирком не имеющих».

«Реклама цирка утверждала, что в программе задействованы леопарды и рыси, обезьяны и собаки, питоны и удавы, голуби и орлы, в шоу работают обладатели высоких наград, которые синтезируют все жанры циркового искусства: дрессура животных, воздушные гимнасты на полотнах и цепях, па-де-де, иллюзионные трюки, эквилибр, профессиональный балет. Однако, по утверждению заявителей, реклама не соответствовала прошедшему представлению. Это незаконно», — добавили в ведомстве.

В группе цирка «Вконтакте» пользователи жалуются на представление давно. В разные годы писали все о тех же хомяках-парашютистах.

Дело рассмотрят 8 декабря. Если факт обмана подтвердится, владельцу выпишут штраф от 4 до 20 тыс. рублей.

Животные ФАС Цирк

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Антимонопольная служба хочет оштрафовать краснодарского владельца цирка из-за обмана с хомяками-парашютистами
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