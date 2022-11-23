Законодательные инициативы Адыгеи поддержали на 37-й конференции ЮРПА

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выступил на 37-й конференции Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА)

В своём выступлении глава республики подчеркнул, что тесное взаимодействие с ЮРПА положительно повлияло на эффективность законодательной политики и социально-экономическое развитие Адыгеи.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции под председательством спикера Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Владимира Нарожного. Члены ЮРПА рассмотрели ряд обращений в федеральные органы власти и законодательных инициатив субъектов юга страны, касающихся вопросов национальной безопасности, поддержки мобилизованных граждан, избирательного права, торговых отношений, общественной и политической деятельности, бюджетного процесса, налогов и сборов, развития малого и среднего предпринимательства, градостроительной деятельности, здравоохранения, соцобеспечения, туризма, образования и культуры, землепользования и природоохранной деятельности.

Парламентарии поддержали инициативу Госсовета-Хасэ Республики Адыгея по внесению изменений: в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

в Бюджетный кодекс РФ;

в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты;

в межтерриториальные расчеты в системе обязательного медицинского страхования;

в законодательство РФ в части установления контроля при реализации жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала.

В завершение Мурат Кумпилов выразил уверенность, что итоги работы 37-ой конференции ЮРПА окажут существенное позитивное влияние на процесс выработки инновационных подходов к проведению политических, экономических и социальных преобразований, укрепление взаимодействия и расширение связей между парламентами субъектов РФ.