Законодательные инициативы Адыгеи поддержали на 37-й конференции ЮРПА

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы республики Адыгея
    © Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы республики Адыгея

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выступил на 37-й конференции Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА)

В своём выступлении глава республики подчеркнул, что тесное взаимодействие с ЮРПА положительно повлияло на эффективность законодательной политики и социально-экономическое развитие Адыгеи.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции под председательством спикера Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Владимира Нарожного. Члены ЮРПА рассмотрели ряд обращений в федеральные органы власти и законодательных инициатив субъектов юга страны, касающихся вопросов национальной безопасности, поддержки мобилизованных граждан, избирательного права, торговых отношений, общественной и политической деятельности, бюджетного процесса, налогов и сборов, развития малого и среднего предпринимательства, градостроительной деятельности, здравоохранения, соцобеспечения, туризма, образования и культуры, землепользования и природоохранной деятельности.

Парламентарии поддержали инициативу Госсовета-Хасэ Республики Адыгея по внесению изменений:

  • в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
  • в Бюджетный кодекс РФ;
  • в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты;
  • в межтерриториальные расчеты в системе обязательного медицинского страхования;
  • в законодательство РФ в части установления контроля при реализации жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала.

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В завершение Мурат Кумпилов выразил уверенность, что итоги работы 37-ой конференции ЮРПА окажут существенное позитивное влияние на процесс выработки инновационных подходов к проведению политических, экономических и социальных преобразований, укрепление взаимодействия и расширение связей между парламентами субъектов РФ.

Как писали Юга.ру, чиновники Адыгеи продолжили поддерживать мобилизованных жителей республики, находящихся в зоне СВО.

Законодательство Законопроекты Конференции Мурат Кумпилов

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