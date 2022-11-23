На автодороге «Краснодар-Кропоткин» два грузовика столкнулись и загорелись
«КамАЗ» перевозил зерно, в грузовом «Мерседесе» был алкоголь
В станице Воронежской ночью 22 ноября произошло ДТП с двумя грузовиками, обе машины загорелись, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Кубани. «КамАЗ» перевозил зерно, из-за заноса водитель выехал на полосу встречного движения и влетел в грузовой «Мерседес» с алкогольной продукцией.
53-летний водитель «КамАЗа» пострадал, его доставили в больницу, у мужчины переломы ног.
Движение на участке дороги «Краснодар-Кропоткин» уже восстановили.
В ноябре Юга.ру писали о ДТП в станице Воронежской, в результате которого погиб человек.
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