На автодороге «Краснодар-Кропоткин» два грузовика столкнулись и загорелись

«КамАЗ» перевозил зерно, в грузовом «Мерседесе» был алкоголь

В станице Воронежской ночью 22 ноября произошло ДТП с двумя грузовиками, обе машины загорелись, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Кубани. «КамАЗ» перевозил зерно, из-за заноса водитель выехал на полосу встречного движения и влетел в грузовой «Мерседес» с алкогольной продукцией.

53-летний водитель «КамАЗа» пострадал, его доставили в больницу, у мужчины переломы ног.

Движение на участке дороги «Краснодар-Кропоткин» уже восстановили.