В Туапсинском районе загорелось 5 га лесной подстилки

В Ольгинском лесничестве горело 5,2 га лесной подстилки. Пожар тушили четыре часа

На территории Ольгинского участкового лесничества около 11:20 загорелась лесная подстилка. На место пожара направили специалистов краевого главка МЧС.

Огонь тушили 44 человека. В 13:26 пожар удалось локализовать на площади 5,2 га, полностью потушили в 15:15. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что угрозы населенным пунктам нет.

Как писали Юга.ру, в Геленджике из-за обрыва линии электропередач загорелся гектар леса в районе Марьиной Рощи. А в июле в Ленинградском районе загорелось пшеничное поле.