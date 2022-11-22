Депутаты Краснодарского края обсудили низкие темпы госпрограмм по газификации, пожарной безопасности и ЖКХ

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой ЗСК
    © Фото предоставлено пресс-службой ЗСК

21 ноября председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором депутаты рассмотрели исполнение госпрограмм за 9 месяцев 2022 года

Подробности представил первый замминистра экономики Игорь Красавин. Объем финансирования 26 госпрограмм на 1 октября составил 389 млрд рублей. Приоритетными направлениями остались социальные госпрограммы. На них приходится 68% расходов.

Отклонение от прогноза кассовых выплат за период составило менее 1%. И только по пяти госпрограммам — более 5%.

Председатель бюджетного комитета ЗСК Иван Артеменко отметил работу регионального министерства труда и соцразвития по приобретению жилья для детей-сирот. На 15 ноября контракты заключены более чем на 1800 объектов — это 89% от плана.

Депутаты отметили позитивную динамику в организации отдыха и оздоровления детей. За 9 месяцев оздоровление прошли более 37 тыс. детей, что на 5 тыс. больше 2021 года.

Артеменко назвал проблемой низкое кассовое исполнение программы «Социальная поддержка граждан» по поддержке льготников в газификации их домовладений.

Определенные риски депутаты связывают с исполнением программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» — речь об освоении муниципалитетами курортного сбора.

Курортный сбор продлят до 2028 года:

Полное отсутствие кассового исполнения отмечено в организации накопления и транспортировке твердых коммунальных отходов по госпрограмме «Развитие ЖКХ».

Депутаты обеспокоены и выполнением мероприятия «Создание базовой и совершенствование существующей системы обеспечения пожарной безопасности в Краснодарском крае» (проектирование и строительство быстровозводимых зданий пожарных депо), реализуемого по подпрограмме «Пожарная безопасность в Краснодарском крае».

По каждой проблеме председатель ЗСК спрашивал представителей органов исполнительной власти региона.

«В июне мы приняли краевой закон о дополнительной социальной поддержке по газификации домовладений отдельных категорий граждан. В сентябре начали компенсировать гражданам расходы. На 7 ноября компенсация предоставлена 133 гражданам, это всего лишь 10% от заявленной потребности», — сказал Бурлачко.

Сергей Гаркуша уточнил, что возглавляемое им ведомство анализировало ситуацию. Низких темпы вызваны отсутствием в населенных пунктах подводящих систем к границам земельных участков и финансовыми трудностями граждан.

«Называемся «Прогрессом», но он до нас ещё не дошёл»:

«Догазификация — вопрос номер один. По поручению президента РФ он должен быть полностью закрыт к 2030 году», — заявил Бурлачко.

Представителю ГО и ЧС он сказал, что депутаты уже отмечали низкие темпы проектирования пожарных депо. Но в текущем году возникли те же проблемы — в Мостовском районе пожарное депо построено на 33%, в Щербиновском районе работы не велись.

Первый замминистра ГО и ЧС Ярослав Городецкий заявил, что работы в Мостовском районе планируется завершить в апреле 2023 года. В Щербиновском районе работы начнутся в феврале.

Газ Дети-сироты Жилье ЖКХ ЗСК Курортный сбор Курорты и туризм Мостовский район Мусор Пожары Щербиновский район Юрий Бурлачко

Новости

В Туапсинском районе с начала года вырубили деревья на 658 млн рублей
Бывшему замглавы Краснодара Кириллу Мавриди продлили срок ареста
В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем
«Изюминка районного центра». В станице Северской установили арт-объект, похожий на секс-игрушку
Администратора сообщества о Батайске оштрафовали за видео с жалобами мобилизованных
Краснодарский адвокат Михаил Беньяш* оспаривает иноагентство

Лента новостей

Чемпионат без России
18 ноября, 17:00
Чемпионат без России
20 ноября стартует главный футбольный турнир планеты. Ностальгируем и рассказываем, где его смотреть и за кого болеть
В Краснодаре и Брюховецком районе массово гибнут птицы
Вчера, 11:48
В Краснодаре и Брюховецком районе массово гибнут птицы
В Ростовской области сбили два беспилотника
Вчера, 11:01
В Ростовской области сбили два беспилотника

Реклама на сайте