21 ноября председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором депутаты рассмотрели исполнение госпрограмм за 9 месяцев 2022 года

Подробности представил первый замминистра экономики Игорь Красавин. Объем финансирования 26 госпрограмм на 1 октября составил 389 млрд рублей. Приоритетными направлениями остались социальные госпрограммы. На них приходится 68% расходов.

Отклонение от прогноза кассовых выплат за период составило менее 1%. И только по пяти госпрограммам — более 5%.

Председатель бюджетного комитета ЗСК Иван Артеменко отметил работу регионального министерства труда и соцразвития по приобретению жилья для детей-сирот. На 15 ноября контракты заключены более чем на 1800 объектов — это 89% от плана.

Депутаты отметили позитивную динамику в организации отдыха и оздоровления детей. За 9 месяцев оздоровление прошли более 37 тыс. детей, что на 5 тыс. больше 2021 года.

Артеменко назвал проблемой низкое кассовое исполнение программы «Социальная поддержка граждан» по поддержке льготников в газификации их домовладений.

Определенные риски депутаты связывают с исполнением программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» — речь об освоении муниципалитетами курортного сбора.