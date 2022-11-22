Депутаты Краснодарского края обсудили низкие темпы госпрограмм по газификации, пожарной безопасности и ЖКХ
21 ноября председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором депутаты рассмотрели исполнение госпрограмм за 9 месяцев 2022 года
Подробности представил первый замминистра экономики Игорь Красавин. Объем финансирования 26 госпрограмм на 1 октября составил 389 млрд рублей. Приоритетными направлениями остались социальные госпрограммы. На них приходится 68% расходов.
Отклонение от прогноза кассовых выплат за период составило менее 1%. И только по пяти госпрограммам — более 5%.
Председатель бюджетного комитета ЗСК Иван Артеменко отметил работу регионального министерства труда и соцразвития по приобретению жилья для детей-сирот. На 15 ноября контракты заключены более чем на 1800 объектов — это 89% от плана.
Депутаты отметили позитивную динамику в организации отдыха и оздоровления детей. За 9 месяцев оздоровление прошли более 37 тыс. детей, что на 5 тыс. больше 2021 года.
Артеменко назвал проблемой низкое кассовое исполнение программы «Социальная поддержка граждан» по поддержке льготников в газификации их домовладений.
Определенные риски депутаты связывают с исполнением программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» — речь об освоении муниципалитетами курортного сбора.
Курортный сбор продлят до 2028 года:
Полное отсутствие кассового исполнения отмечено в организации накопления и транспортировке твердых коммунальных отходов по госпрограмме «Развитие ЖКХ».
Депутаты обеспокоены и выполнением мероприятия «Создание базовой и совершенствование существующей системы обеспечения пожарной безопасности в Краснодарском крае» (проектирование и строительство быстровозводимых зданий пожарных депо), реализуемого по подпрограмме «Пожарная безопасность в Краснодарском крае».
По каждой проблеме председатель ЗСК спрашивал представителей органов исполнительной власти региона.
«В июне мы приняли краевой закон о дополнительной социальной поддержке по газификации домовладений отдельных категорий граждан. В сентябре начали компенсировать гражданам расходы. На 7 ноября компенсация предоставлена 133 гражданам, это всего лишь 10% от заявленной потребности», — сказал Бурлачко.
Сергей Гаркуша уточнил, что возглавляемое им ведомство анализировало ситуацию. Низких темпы вызваны отсутствием в населенных пунктах подводящих систем к границам земельных участков и финансовыми трудностями граждан.
«Называемся «Прогрессом», но он до нас ещё не дошёл»:
«Догазификация — вопрос номер один. По поручению президента РФ он должен быть полностью закрыт к 2030 году», — заявил Бурлачко.
Представителю ГО и ЧС он сказал, что депутаты уже отмечали низкие темпы проектирования пожарных депо. Но в текущем году возникли те же проблемы — в Мостовском районе пожарное депо построено на 33%, в Щербиновском районе работы не велись.
Первый замминистра ГО и ЧС Ярослав Городецкий заявил, что работы в Мостовском районе планируется завершить в апреле 2023 года. В Щербиновском районе работы начнутся в феврале.