В Красногвардейском районе Адыгеи до конца года откроют физкультурно-оздоровительный комплекс и достроят мечеть

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход строительства и капремонта социальных объектов в Красногвардейском сельском поселении

Как сообщила пресс-служба правительства Адыгеи, все запланированные работы идут в соответствии с графиком и завершатся в намеченные сроки.

Так, до конца года откроются физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Красногвардейском и сельский дом культуры (СДК) в ауле Адамий. В последнем также благоустроят общественные территории и дороги. При посещении этих объектов Глава Адыгеи обратил внимание на важность создания комфортных условий для жизни в сельской местности. С этой целью в республике максимально используют возможности нацпроектов и госпрограмм.

Так, по нацпроекту «Демография» в селе Красногвардейском построили новый физкультурно-спортивного комплекс. В здании площадью 2,2 тыс. кв. метров разместили универсальный игровой зал с трибунами на 220 человек, а также тренажерный зал, раздевалки, душевые, административные помещения.

В 2021 году в поселении в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» реконструировали стадион «Олимп». По госпрограмме «Развитие культуры» провели капитальный ремонт ДШИ и районного ДК, а также благоустроили парк.

В 2022 году райцентре возвели новое здание ветеринарного участка. В рамках грантовой поддержки аграриев активно развивается садоводство, многие ЛПХ переходят на высокорентабельное производство — выращивание ягодных культур.

А в ауле Адамий в рамках нацпроекта «Культура» впервые провели масштабный ремонт сельского ДК, построенного в 1959 году. Здесь полностью заменили инженерные коммуникации, окна, двери, полы, провели внутреннюю отделка, обновили фасад здания. На эти цели направили более 23 млн рублей, в том числе 12,3 млн рублей — из федерального бюджета, и 16,3 млн рублей — дополнительно выделили из республиканского и муниципального бюджетов.

В Майкопе реконструируют памятник архитектуры 1907 года постройки: Как идут дела?

Уже в декабре обновленный СДК вновь откроет двери для жителей аула. Здесь организовали кружки и коллективы для всех возрастных категорий, а также уделяют большое внимание пропаганде здорового образа жизни, патриотической работе, краеведению.

© Фото Алексея Гусева

«Мы продолжим создавать необходимые условия для реализации творческого потенциала людей, для сбережения нашего уникального культурного наследия», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи указал на необходимость благоустройства и озеленения прилегающих к соцобъектам территорий. Для реализации этой задачи регион также участвует в нацпроектах и госпрограммах. В ауле Адамий глава республики проверил результаты этих работ. Здесь по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» завершается строительство двух километров новой дороги с водоотведением и тротуаром, идёт монтаж уличного освещения.

© Фото Алексея Гусева

© Фото Алексея Гусева

© Фото Алексея Гусева

Также Мурат Кумпилов посетил мечеть в ауле Адамий. Здесь благодаря местному меценату завершают капремонт здания. Уже заменили кровлю, оконные и дверные блоки, системы отопления и водоснабжения. Обновили фасад, завершают внутренние отделочные работы, благоустраивают прилегающей территории. Ремонт завершат до конца года. Глава Адыгеи поблагодарил мецената и отметил большую роль добрых дел и благотворительной деятельности в созидательных процессах и духовно-нравственном воспитании населения.

© Фото Алексея Гусева

© Фото Алексея Гусева

© Фото Алексея Гусева