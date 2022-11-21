В Краснодаре в ТЦ «Красная Площадь» на улице Дзержинского, 100 открылся корнер крымской косметики

«Крымская Роза» производит косметику на основе цветочной воды и эфирных масел из выращенных в Крыму цветов и трав. Предприятие основали с закладкой в Крыму первых плантаций эфиромасличных культур в 1930 году.



Сегодня в ассортименте бренда около 400 позиций. В 2020 году компании исполнилось 90 лет. К этой дате «Крымская Роза» провела ребрендинг и выпустила экспертную коллекцию средств для лица, тела и волос ROSA AB ORIGINE, в основе которой гидролат крымской эфиромасличной розы. Это главный ингредиент косметики бренда, обладающий массой полезных свойств для кожи.

Магазин «Крымской Розы» в ТЦ «Красная Площадь» — первый в Краснодаре и 12-й в России. Косметика бренда представлена также в Москве и подмосковных Балашихе и Краснознаменске, в Ростове-на-Дону, Тюмени, Калининграде и Казани, Симферополе и Севастополе. А скоро компания откроет ещё по магазину в Москве, Тюмени и Калининграде.

© Фото Яны Княжевич, предоставлено пресс-службой АО «Крымская Роза»

© Фото Яны Княжевич, предоставлено пресс-службой АО «Крымская Роза»

© Фото Яны Княжевич, предоставлено пресс-службой АО «Крымская Роза»

© Фото Яны Княжевич, предоставлено пресс-службой АО «Крымская Роза»

© Фото Яны Княжевич, предоставлено пресс-службой АО «Крымская Роза»

«В России осталось не так много косметических производств, которые сохранили бы традиции. При этом наш бренд работает с 1930 года. В нашей стране всегда умели создавать качественный продукт. Сейчас мы стали возвращаться к этому, а кто-то был верен этому убеждению. И открытие магазинов «Крымской Розы» в разных регионах — подтверждение того, что потребитель ценит нас и выбирает отечественный, зарекомендовавший себя продукт», — отмечает управляющий партнер компании Юлия Гладун.

Помимо фирменного интернет-магазина, продукция «Крымской Розы» представлена на маркетплейсах WildBerries и OZON, а также на сайтах российских торговых сетей косметики и парфюмерии — «Л'Этуа́ль» и «Золотое Яблоко».