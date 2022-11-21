В Краснодарском крае оборудуют более 70 зимних пляжей

Краснодарский край

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  • © Фото aleksnt, freepik.com
    © Фото aleksnt, freepik.com

Для отдыха зимой в Краснодарском крае подготовят 72 пляжа

Больше всего зимних пляжей оборудуют в Сочи — 36. Еще 10 подготовят в Геленджике, 7 — в Туапсинском районе, 6 — в Анапе, по 5 пляжей сделают в Новороссийске и Темрюке и еще 3 в Ейском районе.

В пресс-службе краевой администрации рассказали, что на пляжах сделают зоны для отдыха, развлечений и фото. Отмечается, что в этом году количество зимних пляжей увеличили вдвое.

В Сочи пляжи, которые не будут работать зимой, уже сейчас начнут готовить к летнему сезону. Особое внимание уделят проходам к морю и прогулочным маршрутам по набережным.

Как писали Юга.ру, в Анапе начнут восстанавливать пляжи. Некоторые участки берега разрушились из-за природного фактора и теперь специалисты будут заниматься берегоукрепительными работами. 

Курорты и туризм отдых

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