В Адыгее на ремонт Майкопского медколледжа направили более 50 млн рублей

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом работ по укреплению материально-технической базы Майкопского медицинского колледжа

По поручению Мурата Кумпилова на ремонт учебного заведения в 2022-2023 годах из республиканской казны выделили 50,6 млн рублей.

Здание медколледжа имеет историческое значение и является памятником архитектуры — его построили в 1910 как начальное училище. Сегодня к главному корпусу медколледжа приводят туристов в рамках пешеходных маршрутов, посвящённых истории города Майкопа.

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Сейчас в колледже ремонтируют внутренние помещения, закупили демонстрационное оборудование, мебель и оргтехнику, провели локальную компьютерную сеть.

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева
  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи отметил важность качественного и своевременного проведения ремонта и дооснащения медколледжа — одного из старейших и базовых для региона учебным заведений по подготовке медкадров среднего звена. Также здесь реализуют программы по переподготовке и сертификации среднего медперсонала. В 2010 году Майкопский медицинский колледж вошёл в список 100 лучших медицинских колледжей России.

Число бюджетных мест в Майкопском медицинском колледже в этом году увеличили со 160 до 200, а в 2023 году таких мест станет уже 240. Из них 70% будет отдадут под целевое обучение.

«Модернизация медицинского колледжа — это часть системной работы по устранению дефицита врачебных и сестринских кадров в медучреждениях республики. Важно, чтобы обучение здесь проходило в комфортных условиях и на современном оборудовании, и на выходе мы получали профессионалов своего дела. Кроме того, здание находится в центральной части Майкопа и его обновление также станет частью работы по формированию исторического облика города», — сказал Мурат Кумпилов.

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Глава республики дал ряд поручений, касающихся качества материалов и работ, замены внутренних коммуникаций, организации обучения студентов на время ремонта. Отдельно мэрии Майкопа поручено обустроить ливневую канализацию возле здания медколледжа и благоустроить прилегающую территорию.

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

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Вузы Здравоохранение Майкоп Майкопский район Медицина Мурат Кумпилов

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