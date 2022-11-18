В Сочи хотят выделить 26 млрд рублей на строительство новых школ

До 2025 года власти Сочи планируют привлечь более 26 млрд рублей для строительства школ

В Сочи на содержание и развитие 170 учебных учреждений направили 7,5 млрд рублей. Но этих соцобъектов для города недостаточно. На строительство новых до 2025 года хотят привлечь более 26 млрд рублей, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Кроме того, глава города поручил составить трехлетний план вступления в госпрограммы. Для оборудования в школах технопарков и кванториумов уже направили заявки. Также по каждому учреждению составят карточки ремонта и оснащенности.

В что в 2023 году новая школа должна появиться в Быхте, в 2024 году — в Лазаревском. Обе рассчитаны на 1100 мест. Еще одну школу на 800 мест недавно начали строить в районе турбазы «Южная». Городу ее передадут в 2025 году.

Ранее Юга.ру писали, что в 2022 году в Краснодаре школу на 1550 мест начнут строить в районе улицы Героя Яцкова. Еще одну школу собираются построить в Пашковском микрорайоне.