В Сочи хотят выделить 26 млрд рублей на строительство новых школ

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото gpointstudio, ru.freepik.com
    © Фото gpointstudio, ru.freepik.com

До 2025 года власти Сочи планируют привлечь более 26 млрд рублей для строительства школ

В Сочи на содержание и развитие 170 учебных учреждений направили 7,5 млрд рублей. Но этих соцобъектов для города недостаточно. На строительство новых до 2025 года хотят привлечь более 26 млрд рублей, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Кроме того, глава города поручил составить трехлетний план вступления в госпрограммы. Для оборудования в школах технопарков и кванториумов уже направили заявки. Также по каждому учреждению составят карточки ремонта и оснащенности.

В что в 2023 году новая школа должна появиться в Быхте, в 2024 году — в Лазаревском. Обе рассчитаны на 1100 мест. Еще одну школу на 800 мест недавно начали строить в районе турбазы «Южная». Городу ее передадут в 2025 году.

Ранее Юга.ру писали, что в 2022 году в Краснодаре школу на 1550 мест начнут строить в районе улицы Героя Яцкова. Еще одну школу собираются построить в Пашковском микрорайоне. 

Алексей Копайгородский Сочи Строительство Школа

Новости

«Миссис Крым-2022» отказали в российском гражданстве. Ранее ее оштрафовали за исполнение украинской песни
В Крыму начали строить фортификационные сооружения
В Анапе займутся восстановлением пляжей
Чемпионат без России. 20 ноября стартует главный футбольный турнир планеты. Ностальгируем и рассказываем, где его смотреть и за кого болеть
В Ростов доставили тело студента из Замбии, погибшего в СВО. Он был осужден за хранение наркотиков
СМИ сообщили, что в Новороссийске сбили беспилотник. «Транснефть» это опровергла

Лента новостей

Чемпионат без России
Сегодня, 17:00
Чемпионат без России
20 ноября стартует главный футбольный турнир планеты. Ностальгируем и рассказываем, где его смотреть и за кого болеть
«На детские книжки с наклейками рост до&nbsp100%»
Вчера, 11:45
«На детские книжки с наклейками рост до 100%»
Что происходит в Краснодарском крае с ценами на книги и причём тут геополитика?
Ручки из пластиковых карт и перец из карандаша
Сегодня, 16:16 Реклама
Ручки из пластиковых карт и перец из карандаша
Чем удивлял Альфа-Банк на открытии фиджитал-офиса в центре Краснодара

Реклама на сайте