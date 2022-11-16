В КубГУ появилась «Казачья сотня». Студенты уже начали получать удостоверения
Студенты Кубанского государственного университета будут получать дополнительное образование по казачьему профилю
Программа «Основы управления казачьим обществом» стартует 19 ноября. Она будет включать историю и культуру народа, юриспруденцию, экономику и военно-спортивную подготовку. Кроме того, в стенах учебного заведения создали объединение «Казачья сотня». Первые удостоверения участников получили 12 студентов.
По словам ректора вуза, создание альянса и запуск новой образовательной программы — значимое событие и исторический день для университета. А атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов уверен, что «Казачья сотня» будет численно увеличиваться и действовать на благо казачества, Кубани и России.
Студенческие «Казачьи сотни» уже существуют на базе КубГТУ, КубГАУ, Армавирского государственного педагогического университета, Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма и в геленджикском филиале Южного федерального университета, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Как писали Юга.ру, в октябре в Краснодарском крае создали два новых казачьих подразделения для участия в специальной военной операции.