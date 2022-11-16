В КубГУ появилась «Казачья сотня». Студенты уже начали получать удостоверения

Краснодарский край

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  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

Студенты Кубанского государственного университета будут получать дополнительное образование по казачьему профилю

Программа «Основы управления казачьим обществом» стартует 19 ноября. Она будет включать историю и культуру народа, юриспруденцию, экономику и военно-спортивную подготовку. Кроме того, в стенах учебного заведения создали объединение «Казачья сотня». Первые удостоверения участников получили 12 студентов.

По словам ректора вуза, создание альянса и запуск новой образовательной программы — значимое событие и исторический день для университета. А атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов уверен, что «Казачья сотня» будет численно увеличиваться и действовать на благо казачества, Кубани и России.

Студенческие «Казачьи сотни» уже существуют на базе КубГТУ, КубГАУ, Армавирского государственного педагогического университета, Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма и в геленджикском филиале Южного федерального университета, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как писали Юга.ру, в октябре в Краснодарском крае создали два новых казачьих подразделения для участия в специальной военной операции.

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