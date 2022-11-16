«Мусора хватит на всех». В «Сосновом бору» Краснодара проведут субботник
Краснодарские активисты объявили субботник 19 ноября
В субботу 19 ноября экоактивисты проведут уборку в восточной части Краснодара — микрорайоне Сосновый бор на Восточном обходе.
«Мусора хватит на всех», — заявляют организаторы и прикладывают снимки стихийных свалок на пустыре.
На время субботника волонтёрам дадут футболки, мешки для мусора и перчатки. Их будут ждать к 10:00 в посёлке Знаменском на улице Георгия Жукова, 26. В середине мероприятия будет перерыв для общения и отдыха с горячим чаем и печеньем.
Записаться в волонтёры «Чистой среды» можно по телефону 8-918-659-05-44. Уборку могут отменить, если погода испортится.
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