«Мусора хватит на всех». В «Сосновом бору» Краснодара проведут субботник

Краснодарский край

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  • Ликвидация стихийной свалки за микрорайоном Гидростроителей в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Ликвидация стихийной свалки за микрорайоном Гидростроителей в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарские активисты объявили субботник 19 ноября

В субботу 19 ноября экоактивисты проведут уборку в восточной части Краснодара — микрорайоне Сосновый бор на Восточном обходе.

«Мусора хватит на всех», — заявляют организаторы и прикладывают снимки стихийных свалок на пустыре.

На время субботника волонтёрам дадут футболки, мешки для мусора и перчатки. Их будут ждать к 10:00 в посёлке Знаменском на улице Георгия Жукова, 26. В середине мероприятия будет перерыв для общения и отдыха с горячим чаем и печеньем. 

Записаться в волонтёры «Чистой среды» можно по телефону 8-918-659-05-44. Уборку могут отменить, если погода испортится. 

В октябре Юга.ру писали про жителей Гидростроя, которые страдают от нелегальной свалки на улице Автолюбителей. 

К 2022 году средний краснодарец выкидывает 322 кг отходов за 12 месяцев. Этот показатель вырос в два раза с 2019-го.

Весной глава Росприроднадзора назвала экологическую ситуацию в Краснодарском крае одной из худших в стране из-за проблем с невывозом мусора и стихийными свалками.

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