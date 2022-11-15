За сбитые самолеты и уничтоженные танки мобилизованных поощрят финансово

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мобилизованным будут платить за «уничтожение живой силы противника» и техники

Подконтрольный Минобороны РФ телеканал «Звезда» опубликовал в своем телеграм-канале памятку, где указано, какие выплаты полагаются мобилизованным. В перечне есть материальное поощрение за уничтожение техники. 

Больше всего военные могут получить за сбитый самолет — 300 тыс. рублей. По 200 тыс. рублей будут выплачивать за сбитый вертолет и по 50 тыс. руб за беспилотник. По 100 тыс. рублей выплатят за уничтоженный танк и 50 тыс. руб. за БТР.

Также возможны выплаты отдельным наиболее отличившимся военнослужащим «за уничтожение живой силы противника» и решение других возложенных задач. За это Минобороны обещает 100 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, минимальный доход военнослужащего, призванного в зону СВО, в месяц составляет 195 тыс. рублей. Когда и за какой период мобилизованные начинают получать деньги можно почитать здесь

Армия Деньги Частичная мобилизация для СВО

Новости

За сбитые самолеты и уничтоженные танки мобилизованных поощрят финансово
В спецоперации погибли трое мобилизованных из Ростовской области
«Разочарование и безнадежность». Суд изъял земли у сочинских фермеров
В спецоперации погиб казачий атаман из Гулькевичей
Тигрица Деда Мороза. Хищницу из Краснодарского края поселили в резиденции в Великом Устюге
«Это как предсмертная записка». Мать ребёнка-инвалида из Славянска-на-Кубани просит вернуть домой мобилизованного мужа

Лента новостей

«Масштаб нужды не поддаётся осознанию»
Сегодня, 08:30
«Масштаб нужды не поддаётся осознанию»
Три девушки из Краснодара отвезли в Мариуполь 20 тонн гуманитарной помощи
«Это как предсмертная записка»
Сегодня, 14:00
«Это как предсмертная записка»
Мать ребёнка-инвалида из Славянска‑на‑Кубани просит вернуть домой мобилизованного мужа
Автомобильное движение по Крымскому мосту снова перекроют
Сегодня, 12:40
Автомобильное движение по Крымскому мосту снова перекроют

Реклама на сайте