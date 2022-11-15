За сбитые самолеты и уничтоженные танки мобилизованных поощрят финансово

Мобилизованным будут платить за «уничтожение живой силы противника» и техники

Подконтрольный Минобороны РФ телеканал «Звезда» опубликовал в своем телеграм-канале памятку, где указано, какие выплаты полагаются мобилизованным. В перечне есть материальное поощрение за уничтожение техники.

Больше всего военные могут получить за сбитый самолет — 300 тыс. рублей. По 200 тыс. рублей будут выплачивать за сбитый вертолет и по 50 тыс. руб за беспилотник. По 100 тыс. рублей выплатят за уничтоженный танк и 50 тыс. руб. за БТР.

Также возможны выплаты отдельным наиболее отличившимся военнослужащим «за уничтожение живой силы противника» и решение других возложенных задач. За это Минобороны обещает 100 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, минимальный доход военнослужащего, призванного в зону СВО, в месяц составляет 195 тыс. рублей. Когда и за какой период мобилизованные начинают получать деньги можно почитать здесь.