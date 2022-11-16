Федеральную территорию Сириус хотят увеличить в 60 раз за счёт заповедников, курортов Красной Поляны и земель Сочи. После возражений рассмотрение законопроекта перенесли

В октябре в Госдуму внесли законопроект о расширении федеральной территории Сириус — к ней хотят присоединить 88 тыс. га. Сейчас площадь необычного субъекта составляет около 1,4 тыс га с олимпийскими объектами, туристической инфраструктурой в Имеретинской низменности и населением 13 тыс. человек. «Потенциальные» земли контролирует Сочи, Краснодарский край и Россия. Многие из них относятся к заповедникам и горнолыжным курортам. Местные жители, депутаты, чиновники и бизнесмены не поддержали попытку спешно увеличить Сириус почти в 63 раза, и рассмотрение законопроекта перенесли с 15 ноября как минимум на две недели . Об этом сообщил депутат Госдумы от Сочи, Апшеронского и Белореченского районов, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «До последнего момента вопрос о своевременности рассмотрения этого законопроекта оставался предметом серьёзной дискуссии в стенах Госдумы и самом Сочи. Предполагается, что в ближайшее время его обсудят на совещаниях в администрации Президента РФ», — рассказал депутат. Перенести первое чтение предложил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, его одобрил глава Думы Вячеслав Володин. Руководителю комитета по госстроительству и законодательству Павлу Крашенникову поручили приглашать на консультации и совещания заинтересованных лиц: Константина Затулина, Сергея Миронова, руководство комитета по туризму.

Ранее Затулин написал большой отзыв на законопроект расширения Сириуса. «Передачу части территории Сочи с 14 населёнными пунктами и 25 тыс. жителей предлагают без всякого опроса населения. Авторы проекта не приводят никаких оснований для присоединения к Сириусу части Сочинского национального парка, биосферного заповедника, территорий РАН и других, представляющих особую ценность для Сочи как единого кластера», — отметил депутат. Он обратил внимание, что общественное недовольство подогревают действия Генпрокуратуры, которая пересматривает принадлежность участков, с 1991 по 2021 год предоставленных в аренду и собственность гражданам.

Затулин подчеркнул, что, если в федеральный закон внесут изменения и отдадут Сириусу земли «главного российского города-курорта», то Сочи потеряет перспективу развития как место для зимнего и летнего отдыха. Кроме того, возникнет дисбаланс в обеспеченности жителей бюджетными доходами: на каждого сочинца будет по 17,6 тыс. рублей против 96 тыс. на сириусцев. Депутат предложил отложить обсуждение законопроекта, чтобы провести дополнительные консультации с экспертами и опросить жителей населённых пунктов, которые должны войти в состав Сириуса. О законопроекте высказался бывший мэр Сириуса Андрей Столяров. «О расширении с удивлением узнал из новостей. Логику, честно сказать, не понял. В открытых источниках ответов тоже не нашёл. Пожалуй, коллегам стоило сделать процесс более публичным. Ведь, чем меньше информации, тем больше слухов, тем сильнее фобии. Здесь, конечно, поспешили», — прокомментировал он. Столяров, как и Затулин, подчёркивает негативный эффект от исков к арендаторам и землевладельцам: «Ощутил общую атмосферу беспокойства бизнеса. Во многом это обусловлено сообщениями СМИ, во многом слухами. Экоферма, чайные плантации, экокосметика — всем им, похоже, не повезло. Говорят, это связано с расширением Сириуса, но может и просто совпадение. В любом случае, неуместно и несвоевременно. Когда стране и бизнесу особенно непросто. Когда нужно сохранять рабочие места».

Журналисты sochi1.ru поговорили с Вадимом Левченко — главой Совета предпринимателей при торгово-промышленной палате Сочи. Он считает, что общественники должны вместе остановить поглощение Сочи Сириусом и помочь бизнесу, на который давят Генпрокуратура и суды. Для этого Левченко предложил создать Союз общественных организаций Сочи (стоит отметить, что такой союз существует в городе с начала 2000-х). «Если соберётся 40–50 организаций, то мы напишем мэру, с которым у нас сложно... Мы, бизнес-сообщество, год не можем с ним встретиться, 80 предпринимателей пишут ему уже 4 раза. Давайте попробуем достучаться до него вместе ещё раз. Мы, в конце концов, должны знать позицию города, в чём дело-то?», — возмущается Левченко. Ещё одна группа активистов перешагнула местную власть и обратилась напрямую к Владимиру Путину. 50 общественников попросили его отозвать законопроект и предложили альтернативу — объединить Сочи с Сириусом в большую курортную агломерацию, присвоив городу целиком статус федеральной территории . Его подписали, например, вице-президент Союза архитекторов России Олег Козинский, председатель «Сочинского географического общества» Александр Зобнин, глава некоммерческой «Сочинской организации туризма» Денис Котов.