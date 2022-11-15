В Краснодаре пройдёт фестиваль WOOF для знакомства бездомных кошек и собак с будущими хозяевами

19-20 ноября краснодарцев познакомят с работой приютов и их воспитанниками

В Краснодаре состоится фестиваль WOOF, который проводит благотворительный фонд помощи бездомным животным «НИКА». Тех, кто готов к появлению в семье четвероного друга, проконсультируют кинологи, ветеринары, кураторы каждого животного. Все кошки и собаки привиты и стерилизованы. Зоомагазин «Ле’Муррр» подарит новым владельцам полезные товары. Также они должны будут подписать договор ответственного содержания. «Фестиваль призван привлечь внимание к проблеме бездомных животных в России. Мы хотим найти достойные, любящие семьи собакам и кошкам из приютов. А ещё — познакомить горожан с работой приютов и вариантами помощи им. Каждый раз мы стараемся создать тёплую, дружественную атмосферу, в которой будет комфортно всем: и взрослым, и детям, и животным», — объяснили организаторы.

© Изображение пресс-службы фестиваля WOOF

На фестивале ждут и тех, кто не может или не хочет брать питомца из приюта: животным необходимо внимание и общение. Кроме того, в пункте сбора помощи примут корм, консервы, лакомства, поводки, ветошь и медикаменты для приютов. А самых юных гостей приглашают на мастер-классы. Познакомиться с животными можно с 11:00 до 19:00 на Калинина, 291 (лофт «Бронзовая лошадь»). 19 ноября будет выставка собак, 20 ноября — день кошек. Вход свободный. Ранее WOOF несколько раз устраивали в Москве и Ростове-на-Дону. Более тысячи питомцев нашли дом на этих мероприятиях за шесть лет. В Краснодаре фестиваль пройдёт впервые, в нём поучаствуют 40 собак и 70 кошек.