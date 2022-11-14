В Сочи перевернулся грузовик, водитель застрял в кабине
На трассе А-147 в Сочи перевернулся грузовик. Водителя доставали спасатели
ДТП произошло вечером 13 ноября на 123 км трассы А-147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией. По предварительным данным, водитель грузовика превысил скорость и машина перевернулась.
Мужчина оказался заблокирован в кабине. Оттуда его достали спасатели и передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГИБДД Сочи.
Кроме того, на дорогу разлились горюче-смазочные материалы. Движение на трассе было затруднено и осуществлялось по одной полосе.
Как писали Юга.ру, 6 ноября в ДТП с грузовиком в Новокубанском районе погибла семья из трех человек. Водитель хотел проскочить на красный свет, но не успел и столкнулся с фурой.
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