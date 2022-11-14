В Сочи перевернулся грузовик, водитель застрял в кабине

На трассе А-147 в Сочи перевернулся грузовик. Водителя доставали спасатели

ДТП произошло вечером 13 ноября на 123 км трассы А-147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией. По предварительным данным, водитель грузовика превысил скорость и машина перевернулась.

Мужчина оказался заблокирован в кабине. Оттуда его достали спасатели и передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГИБДД Сочи.

Кроме того, на дорогу разлились горюче-смазочные материалы. Движение на трассе было затруднено и осуществлялось по одной полосе.