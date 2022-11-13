Башню на горе Ахун в Сочи закроют на реконструкцию. А для туристов откроют прогулочную зону

Краснодарский край

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  • Смотровая башня на горе Ахун © Фото Ochki, freepik.com
    Смотровая башня на горе Ахун © Фото Ochki, freepik.com

30 ноября башню на горе Ахун закроют на ремонт. Природно-исторический комплекс будет работать

Башню построили более 80 лет назад. После того, как в 2019 году её признали аварийной, сооружение закрывали на ремонт. Сейчас башню хотят полностью обновить. По проекту предусмотрено усиление строительных конструкций здания, реставрация фасадов, наружной лестницы, каменного ограждения террасы и демонтаж поздних пристроек.

В Сочинском нацпарке рассказали, что хотят заняться территорий объекта. Сделать её более комфортной для туристов. Когда башню закроют на ремонт рядом оборудуют прогулочную зону. Будут работать кафе и другие туристические объекты.

«Несмотря на то, что любимый многими туристический объект Сочинского национального парка «Башня на горе Большой Ахун» закрывается на реконструкцию, сама природная территория горы в предстоящей зимний сезон будет доступна для жителей и гостей курорта. Вместе с обновлением Башни ее ожидают преобразования и развитие, здесь будут созданы комфортные условия для туристов. Оказание туристических услуг на вершине горы продолжится», — рассказал и.о. директора Сочинского национального парка Андрей Бородин.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в 2023 году в Сочи хотят начать строительство канатной дороги на гору Ахун. Она соединит город и смотровую площадку. Об этом проекте говорят с 1930-х годов.

Капремонт Курорты и туризм Сочи

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