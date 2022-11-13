Башню на горе Ахун в Сочи закроют на реконструкцию. А для туристов откроют прогулочную зону

Башню построили более 80 лет назад. После того, как в 2019 году её признали аварийной, сооружение закрывали на ремонт. Сейчас башню хотят полностью обновить. По проекту предусмотрено усиление строительных конструкций здания, реставрация фасадов, наружной лестницы, каменного ограждения террасы и демонтаж поздних пристроек.

В Сочинском нацпарке рассказали, что хотят заняться территорий объекта. Сделать её более комфортной для туристов. Когда башню закроют на ремонт рядом оборудуют прогулочную зону. Будут работать кафе и другие туристические объекты.

«Несмотря на то, что любимый многими туристический объект Сочинского национального парка «Башня на горе Большой Ахун» закрывается на реконструкцию, сама природная территория горы в предстоящей зимний сезон будет доступна для жителей и гостей курорта. Вместе с обновлением Башни ее ожидают преобразования и развитие, здесь будут созданы комфортные условия для туристов. Оказание туристических услуг на вершине горы продолжится», — рассказал и.о. директора Сочинского национального парка Андрей Бородин.