В Ставропольском крае подросток во время драки убил своего одноклассника

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В станице Барсуковский девятиклассники полрались на перемене. Один из подросток придавил другому сонную артерию

Все произошло 10 ноября в школе станицы Барсуковской. На перемене между девятиклассниками произошла потасовка. В ходе конфликта один подросток передавил другому сонную артерию. 15-летний школьник скончался, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на всестороннее и полное установление обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

Также следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц школы. Руководство краевого СК контролирует дело.

Как писали Юга.ру, в 2021 году в Дагестане 15-летний подросток воткнул нож в грудь однокласснику. Пострадавший скончался в больнице. На допросе школьник сказал, что не хотел убивать одноклассника и сделал это в состоянии аффекта. Нож он купил год назад. По словам парня, покупал он его «потому что у всех есть, пусть и у меня будет».

Драки Следственный комитет смерть Школьники

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В Ставропольском крае подросток во время драки убил своего одноклассника
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